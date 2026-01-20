Le 4 à la suite pour les Warriors… qui perdent Jimmy Butler

Pour le grand retour d’Andrew Wiggins (18 points, 5 rebonds) à Golden State, pour la première fois depuis son transfert à Miami en février 2025, l’ancien Warrior se montre à son avantage. Il marque 11 des 26 premiers points du Heat pour mettre son équipe à +7 (26-19). Sans Draymond Green, ni De’Anthony Melton, ménagés, c’est Jimmy Butler (17 points) qui répond à ses anciens coéquipiers. Il marque 13 points dans le premier quart-temps, et un 3-points de Moses Moody (13 points) permet aux Warriors de virer en tête (36-34).

Moses Moody continue sur sa lancée et, avec l’aide de Brandin Podziemski (24 points, 6 rebonds, 4 passes), Golden State consolide son avance (52-47). Miami passe alors en défense de zone 1-3-1 pour casser le rythme offensif de son adversaire. Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson et l’inévitable Andrew Wiggins permettent au Heat de recoller.

Trois tirs primés de Stephen Curry (19 points, 11 passes) et de Quinten Post (15 points) en rajoutent une couche juste avant la mi-temps, mais un tour de passe-passe de Norman Powell (21 points) garde Miami en embuscade (70-66).

Jimmy Butler se blesse

Le rythme du match ne baisse pas au retour des vestiaires, mais les deux équipes se montrent plus maladroites. Alors que Jimmy Butler et Andrew Wiggins se tirent toujours la bourre, le Chase Center devient silencieux lorsque le premier se tord le genou droit dans la raquette et reste au sol de longues minutes. L’ailier quitte donc ses coéquipiers, et son indisponibilité réveille paradoxalement le collectif. Dans le sillage d’un Stephen Curry omniprésent au scoring et à la création, Golden State inflige un 15-2 à Miami pour faire le trou (92-77) !

Jimmy Butler left the Warriors game with an apparent knee injury Hope he’s ok pic.twitter.com/z5zQzogIYs — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2026

Dans le dur, le Heat s’accroche. La quatrième faute de Stephen Curry et deux tirs primés de Simone Fontecchio (13 points) stoppent rapidement l’hémorragie (98-90). Sans leurs deux maîtres à jouer, les Warriors ne flanchent pas. Avec Brandin Podziemski et Pat Spencer à la baguette, Buddy Hield (16 points) et Al Horford (10 points, 8 rebonds) inscrivent trois tirs primés qui remettent l’écart au-dessus des dix unités (104-93).

Horford, Hield et Podziemski prennent les choses en main

La cinquième faute de Stephen Curry et l’adresse insolente de Simone Fontecchio relancent toutefois cette fin de match (112-103). Steve Kerr lance alors Al Horford pour stabiliser sa défense. Le vétéran répond présent des deux côtés du terrain et Buddy Hield lui emboîte le pas avec cinq points de suite, offrant une grosse bouffée d’oxygène aux Warriors (119-103).

Steve Kerr met alors le ballon dans les mains de Brandin Podziemski. À coups de pick & roll, l’arrière cible Simone Fontecchio et Pelle Larsson et marque huit points de suite pour conclure un 15-0 de Golden State (127-103) ! C’est la première fois de la saison que les Warriors enchaînent quatre victoires consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le genou droit de Jimmy Butler lâche. Alors qu’il avait clairement l’envie de bien faire contre son ancienne équipe, le match de Jimmy Butler s’est terminé prématurément. Avec un peu moins de huit minutes à jouer en troisième quart-temps, la star des Warriors s’est mal réceptionnée après avoir sauté pour attraper une passe de Brandin Podziemski. Il a tout de suite attrapé son genou. Jimmy Butler est resté au sol cinq minutes avant de se diriger vers les vestiaires sans mettre de poids sur sa jambe droite. Il s’était rompu le ménisque du même genou en 2018, et s’était fait une entorse des ligaments croisés en 2024. Les Warriors craignent le pire.

– Brandin Podziemski, Buddy Hield et Al Horford décisifs. Les trois joueurs ont marqué 50 points en sortie de banc dans un match où Golden State était privé de Draymond Green et de De’Anthony Melton, mais également de Jimmy Butler pendant la quasi totalité de la deuxième mi-temps, et de Stephen Curry en début de dernier quart temps. Alors que le Heat était revenu à -9, c’est le trio qui a un à un stoppé la tentative de hold-up de Miami.

– Standing ovation pour Andrew Wiggins. Pour son premier match à Golden State depuis le transfert de février dernier, Andrew Wiggins a été chaleureusement reçu par son ancienne équipe et ses anciens fans. “Wiggs” a eu droit à une vidéo et une standing ovation appuyée du Chase Center. L’ancien Warrior avait démarré le match en trombe, marquant 11 de ses 18 points en premier quart temps.

