Direction les Warriors pour Jimmy Butler… contre Andrew Wiggins !

Après des semaines de rumeurs et de revirements de situation, Jimmy Butler change d’équipe et ESPN rapporte que ce sont les Warriors qui ont récupéré le gros lot ! Alors qu’il semblait s’en être éloigné quelques jours plus tôt, au moment où la rumeur Kevin Durant est aussi apparue dans la presse…

Mais après avoir tenté de monter un échange en triangle qui aurait envoyé Jimmy Butler aux Suns pour récupérer Kevin Durant, cette option s’est évaporée lorsque « KD » a indiqué à Golden State qu’il ne souhaitait pas y revenir.

Désespérément en quête d’une option offensive fiable pour suppléer Stephen Curry, les Warriors se sont donc rabattus sur Jimmy Butler. Dans le détail, ce transfert implique quatre équipes et l’autre grosse nouvelle du soir, c’est la prolongation immédiate de « Jimmy Buckets » pour… 121 millions de dollars sur deux ans.

Après avoir décliné sa « player option » de 52 millions de dollars pour 2025/26, il sera donc lié à Golden State jusqu’à l’été 2027, où il ira sur ses 38 ans…

Andrew Wiggins au Heat, Dennis Schröder au Jazz

En échange de Jimmy Butler, le Heat récupère trois joueurs : Andrew Wiggins, PJ Tucker et Kyle Anderson, ainsi que le premier tour de Draft 2025 des Warriors (protégé Top 10). On ignore encore si Kyle Anderson va rester, puisqu’il était annoncé partant pour les Raptors, mais les discussions ont évolué entre temps et il pourrait soit rester en Floride, soit atterrir ailleurs avant la « trade deadline »…

Autres équipes impliquées en plus de Miami et Golden State : le Jazz et les Pistons. D’un côté, Utah reçoit Dennis Schröder, qui était pourtant arrivé en décembre chez les Warriors. De l’autre, Detroit obtient Lindy Waters III, Josh Richardson et un futur deuxième tour de Draft.

C’est en tout cas la fin d’un long feuilleton entre Jimmy Butler et le Heat, rythmé par des suspensions, des sorties sur les réseaux sociaux ou encore des vols d’avion ratés. Après bientôt six ans en Floride, et deux Finals, le voilà qui s’offre un nouveau défi en Californie où il formera un « Big Three » avec Stephen Curry et Draymond Green, dans l’intention d’arracher cette première bague qui lui manque tant.

RÉCAP DU TRADE

Warriors reçoivent : Jimmy Butler

Heat reçoit : Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson premier tour de Draft 2025 (Warriors – protégé Top 10)

Jazz reçoit : Dennis Schröder

Pistons reçoivent : Lindy Waters III, Josh Richardson, un futur deuxième tour de Draft

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 Total 839 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.