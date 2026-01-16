Les Bucks déterminés… à ne pas transférer Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo avait prévenu que le mois de janvier serait crucial pour les Bucks. Le calendrier de l’équipe était extrêmement compliqué et on allait voir de quel bois cette équipe se chauffe.

Résultat ? Pour l’instant, trois victoires (Charlotte, Sacramento et LA Lakers) et quatre défaites (Golden State, Denver, Minnesota et San Antonio). Les deux dernières, face aux Wolves et aux Spurs, ont d’ailleurs affiché toutes les limites de ce groupe, qui ne pointe actuellement qu’à la 11e place (17 victoires – 24 défaites) à l’Est.

La suite pourrait encore assombrir le tableau avec un déplacement à Atlanta, puis la réception d’Oklahoma City, de Denver et de Dallas, avant un road trip à Philadelphie, Washington et Boston.

Où en sera cette équipe au 5 février, au moment de la « trade deadline » ? Tout le monde se pose la question en NBA, mais ESPN assure que les Bucks ne donnent absolument aucun signe de vouloir transférer le « Greek Freak ». Au contraire, les dirigeants du Wisconsin assurent qu’ils ont plus d’un tour dans leur sac pour relancer l’équipe.

On sait ainsi qu’ils se sont renseignés sur Ja Morant, mais également sur Zach LaVine, et ils pourraient accepter des contrats (Andrew Wiggins, Miles Bridges…) que d’autres équipes aimeraient bien sortir de leurs comptes. Pour continuer le chapitre Giannis, et surtout ne pas le fermer…

Car ce dernier, soucieux de ne pas s’aliéner les fans des Bucks, répète qu’il ne demandera jamais un transfert.



Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 26 29:16 64.9 38.9 65.1 2.9 6.8 9.7 5.7 2.7 0.9 3.3 0.8 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.