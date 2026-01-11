Matchs
Les Bucks se sont également renseignés pour Ja Morant !

NBA – D’après la presse de Milwaukee, les Bucks se renseignent désormais sur Ja Morant, que les Grizzlies pourraient transférer dans les jours ou semaines qui viennent…

Ja Morant et Giannis AntetokounmpoSelon le Milwaukee Journal Sentinel, les Bucks s’intéressent à Ja Morant à l’approche de la « trade deadline » !

À Milwaukee, l’idée est simple : ajouter un vrai créateur extérieur pour soulager Giannis Antetokounmpo et faire décoller l’équipe. Dans le dossier Ja Morant, on parle tout de même d’un pari XXL. Memphis écoute des offres pour son meneur All-Star, même si la franchise n’exclut pas de le conserver après le 5 février.

À 26 ans, Ja Morant reste l’un des meneurs/arrières les plus explosifs de la ligue, mais son historique de blessures et ses turbulences extra-sportives compliquent le marché. Son contrat maximum impose en plus un montage salarial lourd et possiblement un prix élevé en jeunes joueurs et/ou choix de Draft.

Pourquoi Milwaukee y pense quand même ? Parce qu’un tandem Morant – Giannis mettrait une pression rare sur le cercle adverse : pick-and-rolls incessants, rythme accéléré et menace permanente de drive pour décaler les shooteurs. Mais entre faisabilité financière, concurrence et gestion du risque, on n’en est qu’au stade de l’intérêt.

À noter que Milwaukee surveillerait toujours Zach LaVine, dans un style de pur scoreur à l’arrière.

Ja Morant Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8
2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1
2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4
2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2
2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1
2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2
2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
