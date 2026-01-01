Giannis Antetokounmpo et les Bucks face à un mois de janvier décisif

À 33 secondes d’une rare série de trois victoires, Milwaukee s’est encore sabordé. Les Bucks menaient ainsi de trois points avant de voir tout s’écrouler : layup de CJ McCollum avant un contre d’Alex Sarr sur Giannis Antetokounmpo, puis une contre-attaque et un fadeaway de CJ McCollum à une seconde du buzzer…

Dans le vestiaire, la frustration du « Greek Freak » n’a pas porté sur « la dernière action », mais sur ce qui l’a rendue possible : une équipe qui manque de cohésion et n’arrive pas à tuer les matchs. Doc Rivers a pointé un manque de dureté et de circulation de balle, allant jusqu’à estimer que son groupe n’était « pas prêt » dès le shootaround.

Le Grec, lui, met des mots sur un malaise plus profond : « Parfois, c’est difficile parce que certains essaient de faire les bonnes choses, et d’autres ne jouent pas les systèmes… et ça peut être décourageant » lâche-t-il. « J’ai fait partie d’équipes, de très bonnes équipes, où deux, trois ou quatre gars essayaient de faire ce qu’il fallait, et ils entraînaient tout le monde avec eux. Et j’ai fait partie d’équipes où deux ou trois gars essayaient de faire ce qu’il fallait, et trois ou quatre autres n’essayaient pas, et cela entraînait l’équipe dans la mauvaise direction. »

« Les gens ne comprennent pas que ça peut nous souder ou nous briser »

On ne sait pas qui le champion 2021 vise mais on sait en tout cas que les prochaines semaines des Bucks, coincés à la 11e place de l’Est avec 14 victoires pour 20 défaites, seront décisives pour l’avenir de la franchise.

D’autant que le calendrier de janvier est brutal pour Milwaukee puisqu’après la réception de Charlotte, l’équipe part en « road trip » (Sacramento, Golden State, LA Lakers, Denver), reçoit les Wolves puis repart affronter les Spurs et les Hawks avant de recevoir le Thunder, les Nuggets et les Mavs. Puis de conclure à Philadelphie et Washington…

Giannis Antetokounmpo sait donc qu’il va devoir « enfiler sa cape » de superhéros en espérant un sursaut collectif.

« Nous sommes 11e dans l’Est. Tout au long de ma carrière, lors des saisons réussies, en janvier et février avant la pause (du All-Star Game), on a accumulé les victoires, mais notre calendrier est difficile. Les gens ne comprennent pas que ça peut nous souder ou nous briser. Je ne veux pas qu’on se brise. Je veux qu’on se soude. »