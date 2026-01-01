CJ McCollum terrasse les Bucks à la dernière seconde

Pas de 3e victoire de suite pour les Bucks, surpris à domicile par les Wizards d’Alex Sarr (20 points). C’est CJ McCollum qui climatise la salle de Milwaukee avec un shoot à mi-distance à une seconde de la fin.

De retour au Fiserv Forum pour la première fois depuis près d’un mois, Giannis Antetokounmpo imprime immédiatement sa marque sur la rencontre. Il inscrit 10 des 15 premiers points des Bucks, permettant aux locaux de prendre rapidement huit points d’avance. Les Wizards réagissent et reviennent à -2, mais deux tirs longue distance de Myles Turner redonnent de l’air aux Bucks. Malgré une fin de quart-temps à l’avantage de Washington, Milwaukee conserve une courte avance à l’issue du premier quart-temps (32-30).

Le deuxième quart-temps démarre sur un temps fort des Bucks, qui comptent jusqu’à six points d’avance. Mais un moment d’égarement, symbolisé par une faute technique de Bobby Portis, fait basculer la dynamique. Les Wizards en profitent pour passer un 10-0 et prendre leur premier avantage du match. Milwaukee réagit en fin de période avec un 10-2 pour recoller, mais CJ McCollum plante un tir à 3-points dans les dernières secondes, offrant à Washington l’avantage à la pause (65-62), porté par une adresse parfaite derrière l’arc dans le quart-temps.

Le coup de chaud de Bub Carrington

Au retour des vestiaires, Milwaukee démarre fort grâce à Turner et Antetokounmpo, mais Washington répond par un 10-1 pour reprendre jusqu’à huit points d’avance. Doc Rivers ajuste alors la défense des Bucks, qui resserrent la vis au large et passent en zone. Résultat : un 8-0 permet à Milwaukee de repasser devant après six minutes en 3e quart-temps (76-75). Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’à la fin de la période, et un lay-up de Kyle Kuzma dans les dernières secondes donne l’avantage aux Bucks avant le dernier acte (88-86).

Le quatrième quart-temps débute par un véritable récital de Bub Carrington, qui inscrit trois 3-points consécutifs pour lancer un 13-3 en faveur des Wizards et creuser l’écart (99-91). Milwaukee ne lâche pas et revient progressivement, notamment grâce à Giannis et à un tir primé crucial de Ryan Rollins, qui égalise à 110-110 à deux minutes du terme.

Les Bucks prennent ensuite brièvement l’avantage sur la ligne des lancers-francs, Giannis portant le score à 113-110 à 33 secondes de la fin. Mais Washington ne panique pas : McCollum réduit l’écart sur un lay-up, puis, après deux possessions vides de Milwaukee, l’ancien Blazer récupère le ballon et inscrit un tir en suspension à zéro degré avec une seconde au chrono. Derrière le temps-mort, la dernière tentative déséquilibrée d’Antetokounmpo échoue, scellant une victoire arrachée des Wizards : 114-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Wizards brille. Une fois n’est pas coutume, les remplaçants des Wizards ont pesé sur la rencontre avec 32 points cumulés pour Bub Carrington et Justin Champagnie. Sous leur impulsion, le banc apporte 52 points, contre 23 aux Bucks. Seul Bobby Portis surnage chez les Bucks.

– Sarr décisif. Avant le panier de la gagne de CJ McCollum, Alex Sarr venait de contrer une claquette de Giannis Antetokounmpo qui aurait pu donner trois points d’avance à Milwaukee. Le Français a été très bon de manière générale avec 20 points, 11 rebonds et 4 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.