Matchs
NBA
Matchs
NBA

CJ McCollum terrasse les Bucks à la dernière seconde

Publié le 1/01/2026 à 7:54 Twitter Facebook

NBA – Après un contre d’Alex Sarr sur Giannis, CJ McCollum inscrit le panier de la gagne pour une victoire d’un petit point des Wizards à Milwaukee.

wizards bucksPas de 3e victoire de suite pour les Bucks, surpris à domicile par les Wizards d’Alex Sarr (20 points). C’est CJ McCollum qui climatise la salle de Milwaukee avec un shoot à mi-distance à une seconde de la fin.

De retour au Fiserv Forum pour la première fois depuis près d’un mois, Giannis Antetokounmpo imprime immédiatement sa marque sur la rencontre. Il inscrit 10 des 15 premiers points des Bucks, permettant aux locaux de prendre rapidement huit points d’avance. Les Wizards réagissent et reviennent à -2, mais deux tirs longue distance de Myles Turner redonnent de l’air aux Bucks. Malgré une fin de quart-temps à l’avantage de Washington, Milwaukee conserve une courte avance à l’issue du premier quart-temps (32-30).

Le deuxième quart-temps démarre sur un temps fort des Bucks, qui comptent jusqu’à six points d’avance. Mais un moment d’égarement, symbolisé par une faute technique de Bobby Portis, fait basculer la dynamique. Les Wizards en profitent pour passer un 10-0 et prendre leur premier avantage du match. Milwaukee réagit en fin de période avec un 10-2 pour recoller, mais CJ McCollum plante un tir à 3-points dans les dernières secondes, offrant à Washington l’avantage à la pause (65-62), porté par une adresse parfaite derrière l’arc dans le quart-temps.

Le coup de chaud de Bub Carrington

Au retour des vestiaires, Milwaukee démarre fort grâce à Turner et Antetokounmpo, mais Washington répond par un 10-1 pour reprendre jusqu’à huit points d’avance. Doc Rivers ajuste alors la défense des Bucks, qui resserrent la vis au large et passent en zone. Résultat : un 8-0 permet à Milwaukee de repasser devant après six minutes en 3e quart-temps (76-75). Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’à la fin de la période, et un lay-up de Kyle Kuzma dans les dernières secondes donne l’avantage aux Bucks avant le dernier acte (88-86).

Le quatrième quart-temps débute par un véritable récital de Bub Carrington, qui inscrit trois 3-points consécutifs pour lancer un 13-3 en faveur des Wizards et creuser l’écart (99-91). Milwaukee ne lâche pas et revient progressivement, notamment grâce à Giannis et à un tir primé crucial de Ryan Rollins, qui égalise à 110-110 à deux minutes du terme.

Les Bucks prennent ensuite brièvement l’avantage sur la ligne des lancers-francs, Giannis portant le score à 113-110 à 33 secondes de la fin. Mais Washington ne panique pas : McCollum réduit l’écart sur un lay-up, puis, après deux possessions vides de Milwaukee, l’ancien Blazer récupère le ballon et inscrit un tir en suspension à zéro degré avec une seconde au chrono. Derrière le temps-mort, la dernière tentative déséquilibrée d’Antetokounmpo échoue, scellant une victoire arrachée des Wizards : 114-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le banc des Wizards brille. Une fois n’est pas coutume, les remplaçants des Wizards ont pesé sur la rencontre avec 32 points cumulés pour Bub Carrington et Justin Champagnie. Sous leur impulsion, le banc apporte 52 points, contre 23 aux Bucks. Seul Bobby Portis surnage chez les Bucks.

Sarr décisif. Avant le panier de la gagne de CJ McCollum, Alex Sarr venait de contrer une claquette de Giannis Antetokounmpo qui aurait pu donner trois points d’avance à Milwaukee. Le Français a été très bon de manière générale avec 20 points, 11 rebonds et 4 contres.

Milwaukee Bucks / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 29 12/21 0/1 9/14 5 10 15 3 3 0 6 0 33 31
Kevin Porter Jr. 39 9/17 1/7 0/0 0 6 6 5 1 0 3 0 19 19
Ryan Rollins 39 5/13 4/7 2/2 1 6 7 7 2 0 3 0 16 19
Myles Turner 31 4/10 4/6 1/2 2 5 7 2 3 2 0 5 13 22
A.J. Green 34 3/8 3/8 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 9 8
Bobby Portis 20 4/11 3/6 2/2 1 4 5 3 2 0 0 1 13 15
Gary Harris 11 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5
Kyle Kuzma 21 2/3 0/0 1/2 2 3 5 2 1 0 3 0 5 7
Gary Trent Jr. 16 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -3
Total 41/89 16/39 15/22 11 37 48 24 14 2 15 6 113
Washington Wizards / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Alexandre Sarr 28 7/15 1/2 5/6 4 7 11 2 2 0 2 4 20 26
CJ McCollum 32 7/15 3/6 1/2 1 3 4 4 0 0 1 0 18 16
Tre Johnson 28 5/13 4/7 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 14 9
Bilal Coulibaly 25 2/8 1/4 5/8 1 4 5 2 5 2 1 0 10 9
Khris Middleton 23 0/6 0/0 0/0 0 3 3 6 5 0 0 1 0 4
Carlton Carrington 24 7/14 6/11 0/1 1 4 5 5 2 0 2 1 20 21
Justin Champagnie 32 5/9 1/3 1/2 3 6 9 2 1 2 0 2 12 22
Marvin Bagley III 20 4/6 0/1 1/1 0 3 3 4 2 2 1 0 9 15
AJ Johnson 16 3/5 2/3 0/0 0 0 0 2 0 1 2 0 8 7
Will Riley 12 1/3 1/2 0/0 2 0 2 2 0 1 0 0 3 6
Total 41/94 19/39 13/20 13 31 44 31 18 8 10 8 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA125
GSW132
ATL126
MIN102
IND110
ORL112
CLE129
PHO113
CHI134
NOR118
SAS134
NYK132
TOR103
DEN106
MIL113
WAS114
OKC124
POR95

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes