Matchs
NBA
Matchs
NBA

La médiocrité devient la norme chez les Bucks

Publié le 16/01/2026 à 9:45 Twitter Facebook

NBA – Après la gifle face aux Wolves, les joueurs de Milwaukee ont tendu l’autre joue face aux Spurs. Ça commence à faire beaucoup…

25.5 points. C’est l’écart moyen des deux dernières défaites des Bucks. Face aux Wolves d’abord, puis aux Spurs ensuite, les joueurs de Milwaukee ont montré un bien triste visage.

Le premier match fut marqué par la réaction de Giannis Antetokounmpo face au public local très mécontent. Le second par l’explosion en deuxième mi-temps, après une première période déjà pas franchement réussie.

« Contre Minnesota, on n’avait pas les jambes. Là, on a été dominé », compare ainsi Doc Rivers. « Avant le match, si on m’avait dit qu’on allait shooter 48 fois à 3-pts, qu’aurais-je pensé ? Que la balle allait circuler et qu’on allait sans doute gagner, ou au moins avoir une chance. On n’a rien mis et je ne peux rien n’y faire. Les fautes, les tirs primés ratés, les rebonds longs ont permis de courir. Ça nous a fait mal. Les fautes nous ont tués. »

Les Bucks ont commis 21 fautes et shooté à 17/48 derrière l’arc (35% de réussite). En troisième quart-temps, et déjà menés de 13 unités, ils sont débordés de partout et perdent la période 40-16 ! Dès lors, la rencontre pliée en faveur des Texans, Doc Rivers peut envoyer ses remplaçants dès le début du dernier quart-temps…

Encore une demi-saison pour inverser la tendance

« Cela fait deux matches que je ne joue pas en dernier quart-temps, c’est dingue. Et pas pour de bonnes raisons, mais bien des mauvaises. Je dois faire mieux », commente Giannis Antetokounmpo. « C’est frustrant », ajoute Bobby Portis sur les deux revers subis. « Ce furent deux mauvais jours pour nous. »

Le souci, c’est que ça fait quatre défaites en cinq matches, dont trois de suite, et la conséquence est claire : une perte de terrain sur la course au « play-in ». Les troupes de Doc Rivers ont désormais deux victoires de retard sur les Hawks, derniers qualifiés à l’Est avec leur 10e place. Et c’est leur prochain duel en plus, lundi soir…

« Les gens regardent plus ça que les joueurs », estime le coach de Milwaukee en parlant du mauvais bilan de la franchise (17-24). « On est à la mi-saison. Je ne pense pas que les joueurs regardent notre bilan en ce moment. Mais si on le regarde, on est à quoi, deux matches du play-in ? Et il reste une moitié de saison à jouer. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Giannis Antetokounmpo 26 29:16 64.9 38.9 65.1 2.9 6.8 9.7 5.7 3.3 0.9 0.8 2.7 29.1
Kevin Porter Jr. 21 34:23 45.8 37.3 83.7 0.8 4.4 5.2 7.7 3.4 2.3 0.4 2.1 18.0
Ryan Rollins 40 31:47 46.5 39.8 77.4 0.8 3.7 4.5 5.5 2.3 1.5 0.4 2.8 16.5
Bobby Portis 40 23:23 48.8 47.2 74.4 1.3 5.2 6.5 1.3 1.1 0.6 0.2 1.6 13.0
Kyle Kuzma 38 25:58 51.1 32.3 74.5 0.9 3.7 4.7 2.2 1.6 0.7 0.5 2.3 12.5
Myles Turner 39 28:28 42.2 38.7 75.7 1.2 4.1 5.3 1.6 1.0 0.7 1.5 2.7 12.4
Aj Green 37 29:32 44.0 43.1 79.3 0.2 2.4 2.6 2.1 0.9 0.6 0.1 2.5 10.3
Gary Trent Jr. 38 24:57 38.2 36.2 81.8 0.1 1.2 1.3 1.6 0.6 0.7 0.1 1.4 8.6
Cole Anthony 28 14:45 42.7 27.8 59.1 0.4 2.1 2.5 3.6 1.9 0.6 0.3 2.1 6.4
Taurean Prince 8 21:08 44.7 42.9 100.0 0.0 1.6 1.6 1.0 0.6 0.8 0.3 2.5 6.1
Mark Sears 7 3:43 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 3.1
Jericho Sims 29 14:31 83.7 0 63.6 1.3 2.5 3.8 0.6 1.0 0.2 0.2 1.7 3.1
Gary Harris 30 14:24 50.0 48.6 100.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.4 0.6 0.2 1.2 2.7
Pete Nance 10 4:06 52.9 45.5 0 0.1 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 2.3
Amir Coffey 23 7:44 45.2 28.6 100.0 0.2 0.5 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 1.8
Thanasis Antetokounmpo 12 3:00 58.3 0 66.7 0.3 0.3 0.5 0.0 0.2 0.4 0.3 0.6 1.7
Andre Jackson Jr. 16 6:38 30.8 20.0 83.3 0.3 0.5 0.8 1.1 0.4 0.3 0.1 0.9 1.5

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes