La médiocrité devient la norme chez les Bucks

25.5 points. C’est l’écart moyen des deux dernières défaites des Bucks. Face aux Wolves d’abord, puis aux Spurs ensuite, les joueurs de Milwaukee ont montré un bien triste visage.

Le premier match fut marqué par la réaction de Giannis Antetokounmpo face au public local très mécontent. Le second par l’explosion en deuxième mi-temps, après une première période déjà pas franchement réussie.

« Contre Minnesota, on n’avait pas les jambes. Là, on a été dominé », compare ainsi Doc Rivers. « Avant le match, si on m’avait dit qu’on allait shooter 48 fois à 3-pts, qu’aurais-je pensé ? Que la balle allait circuler et qu’on allait sans doute gagner, ou au moins avoir une chance. On n’a rien mis et je ne peux rien n’y faire. Les fautes, les tirs primés ratés, les rebonds longs ont permis de courir. Ça nous a fait mal. Les fautes nous ont tués. »

Les Bucks ont commis 21 fautes et shooté à 17/48 derrière l’arc (35% de réussite). En troisième quart-temps, et déjà menés de 13 unités, ils sont débordés de partout et perdent la période 40-16 ! Dès lors, la rencontre pliée en faveur des Texans, Doc Rivers peut envoyer ses remplaçants dès le début du dernier quart-temps…

Encore une demi-saison pour inverser la tendance

« Cela fait deux matches que je ne joue pas en dernier quart-temps, c’est dingue. Et pas pour de bonnes raisons, mais bien des mauvaises. Je dois faire mieux », commente Giannis Antetokounmpo. « C’est frustrant », ajoute Bobby Portis sur les deux revers subis. « Ce furent deux mauvais jours pour nous. »

Le souci, c’est que ça fait quatre défaites en cinq matches, dont trois de suite, et la conséquence est claire : une perte de terrain sur la course au « play-in ». Les troupes de Doc Rivers ont désormais deux victoires de retard sur les Hawks, derniers qualifiés à l’Est avec leur 10e place. Et c’est leur prochain duel en plus, lundi soir…

« Les gens regardent plus ça que les joueurs », estime le coach de Milwaukee en parlant du mauvais bilan de la franchise (17-24). « On est à la mi-saison. Je ne pense pas que les joueurs regardent notre bilan en ce moment. Mais si on le regarde, on est à quoi, deux matches du play-in ? Et il reste une moitié de saison à jouer. »