Giannis Antetokounmpo n’a pas du tout apprécié les huées du public des Bucks

Un match sans, un de plus, et beaucoup de crispation. Les Bucks espéraient revenir à la maison de leur « road trip » à l’Ouest avec une victoire et de quoi lancer une dynamique. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit face aux Wolves. Milwaukee est passé complètement à côté de son sujet, dès le début de rencontre.

La franchise du Wisconsin était menée 76-45 à la mi-temps par une équipe pourtant privée d’Anthony Edwards et Rudy Gobert. Le public n’a pas caché sa déception en raccompagnant ses joueurs aux vestiaires avec des huées. Et cela n’a pas été du goût de Giannis Antetokounmpo.

La star des Bucks a répliqué dès la première minute du troisième quart-temps, alors qu’il venait de marquer avec la faute de Julius Randle. Au sol, Giannis Antetokounmpo lève son regard vers la foule et crie « Boooo », pouces vers le bas, avant de répéter son geste une fois debout. La scène est presque lunaire, et en dit long sur le climat qui règne à Milwaukee, entre résultats une fois de plus décevants et incertitude autour de l’avenir du Grec.

« Je n’ai jamais vécu ça, c’est quelque chose de nouveau pour moi » a réagi Giannis Antetokounmpo aux médias dans le vestiaire. « J’aime bien, cela dit. […] Je renvoyais les huées. Quand je suis hué, je les renvoie. Je l’ai fait toute la saison. Que ce soit à domicile ne change rien. Je joue au basket pour mes coéquipiers, pour moi et pour ma famille. Quand les gens ne croient pas en moi, je n’ai pas tendance à aller dans leur sens. J’ai tendance à être contre eux. Je suis un anticonformiste, j’ai toujours été ainsi. Alors cela ne va pas changer maintenant. »

« Il y a tellement de choses que l’on pourrait mieux faire »

Fidèle à son attitude dans laquelle il puise sa motivation depuis le début de sa carrière, Giannis Antetokounmpo le martèle : il se « nourrit de l’adversité ». « Mais je ne crois pas que ce soit juste » estime-t-il au sujet de la réaction des spectateurs du Fiserv Forum. « Mais tout le monde à son opinion sur ce qu’il fait quand il le fait. Je ne vais pas leur dire comment ils doivent se comporter quand nous ne jouons pas assez dur, que nous perdons des matchs ou que nous ne sommes pas dans la position dans laquelle nous devions être. Et je ne pense pas que qui que ce soit a le droit de me dire comment je devrais me comporter sur le terrain alors que je suis là depuis 13 ans et que je suis en gros le leader historique dans toutes les catégories statistiques. »

Agacé par cette lourde défaite (108-139) et un bilan toujours aussi médiocre (17 victoires – 23 défaites, 11e de l’Est), Giannis Antetokounmpo n’est pas parvenu à inverser le scénario du match. Sa révolte en début de troisième quart-temps est arrivée alors que le mal était déjà fait, ses Bucks se faisant copieusement dominer dans l’envie.

Ce qu’il retient du match ? « Rien » lâche-t-il dans une moue. « Evidemment, vous êtes frustrés. Je pense que nous n’avons pas joué dur. Nous n’avons pas fait les bonnes choses. Nous n’avons pas joué en équipe. Il n’y a pas grand-chose à tirer de ce match. Nous n’avons rien fait correctement. Vous devez juste oublier cela. Prendre tout ce que vous n’avez pas bien fait, essayer de progresser là-dessus, et passer au match suivant. »

Ce qu’il manque aux Bucks ? « Jouer plus dur, à notre manière, et collectivement, ce que l’on ne fait pas » assène le nonuple All-Star. « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais ces trois choses sont importantes pour gagner. Actuellement, il y a tellement de choses que l’on pourrait mieux faire. Mais commençons par : est-ce que nous pouvons simplement jouer plus dur ? Pouvons-nous jouer de la bonne façon ? Pouvons-nous créer l’avantage pour un autre joueur ? Pouvons-nous simplement jouer pour notre partenaire, pour l’équipe ? Commençons par là, et je pense que le reste suivra. Et ce n’est pas que pour mes coéquipiers, cela vaut aussi pour moi. »

Comme si la voix de Giannis Antetokounmpo ne portait pas

Le discours est direct, comme souvent avec Giannis Antetokounmpo devant les micros. Il est surtout loin d’être une nouveauté, alors que le double MVP a déjà appelé de ses vœux une réaction de son équipe plusieurs fois cette saison.

Mais le message ne semble pas avoir été reçu, ou entendu. « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas » répond le Greek Freak quand on lui en demande les raisons. « Nous sommes peut-être une jeune équipe. Nous ne sommes peut-être pas aussi connectés les uns aux autres qu’on le devrait. Peut-être que ma voix est simplement un disque rayé, que les gars sont fatigués de l’entendre et qu’ils ont tendance à faire ce qu’ils veulent. »

Visiblement désabusé, le Grec se refuse pourtant à baisser les bras et assure qu’il va continuer à être qui il est dans le vestiaire, en dépit du contexte (et des rumeurs).

« Etre un leader, c’est comme être père » image-t-il. « Vous devez toujours être disponible, être constant dans vos mots et vos actions encore et encore et encore et encore. Et un jour, vous espérez que le message va passer. C’est comme quand j’avais 15 ans et que mon père me disait des choses. Je n’ai pas compris ce qu’il disait avant d’avoir 21 ou 22 ans. Vous regardez en arrière et vous vous dites : ‘Oh, c’est ça qu’il voulait dire’. Mais nous n’avons pas sept ans. Nous sommes à la mi-saison. C’est maintenant ou jamais. Donc j’espère que nous pourrons renverser les choses ces prochains matchs. Et si ce n’est pas le cas, nous pouvons rentrer à la maison. »

Doc Rivers contredit par ses joueurs

En conférence de presse, Doc Rivers a avancé l’idée d’un premier match toujours difficile après une série à l’extérieur, surtout de l’autre côté du pays, et que la fatigue a pu peser sur les organismes. Une hypothèse balayée dans un premier temps par Ryan Rollins dans le vestiaire. « Je ne crois pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec le fait que nous soyons fatigués. Cela a à voir avec le fait d’être prêt pour ce match et de jouer physique. »

« Je ne crois pas que ce soit parce que nous n’avions pas les jambes » a abondé Giannis Antetokounmpo en secouant la tête et en lâchant un « come on, man ». « Est-ce que nous sommes fatigués ? Oui, un peu. Mais nous avons eu un jour de coupure aujourd’hui, nous n’étions pas à la salle. Donc je ne vois pas la raison. Et quand je dis tout ça, je parle de moi en premier. Je ne vois pas la raison pourquoi je n’étais pas plus agressif. Je ne vais jamais dire que je n’avais pas les jambes, mais toujours que j’aurais pu faire mieux. Peut-être que je n’étais pas aussi concentré que j’aurais dû l’être. Mais je ne crois pas que ce soit une histoire de jambes, quel âge a Mike Conley ? 37 ? Je croyais qu’il en avait 41. Et bien il bougeait plus vite que nous, donc ce ne peut pas être une excuse. »

Les Bucks n’ont plus le luxe de pouvoir être patients pour se remettre à l’endroit. Cette rencontre face aux Wolves était la première d’une série de cinq matchs durant laquelle Milwaukee va affronter les quatre leaders de l’Ouest (jeudi chez les Spurs, mercredi 21 face au Thunder, vendredi 23 face aux Nuggets). L’occasion de s’étalonner face à ce qui se fait de mieux… ou d’acter un peu plus le gouffre qui sépare les Bucks et les prétendants au titre.