Sans Anthony Edwards ni Rudy Gobert, les Wolves humilient les Bucks à Milwaukee !

Si les Bucks espéraient peut-être pouvoir profiter des absences d’Anthony Edwards, ménagé, et de Rudy Gobert, suspendu, c’est raté. Et dans les très grandes largeurs. Les Wolves se sont baladés à Milwaukee mardi en s’imposant 106-139 dans un match à sens unique. Cette correction n’a pas été du goût du public local, et l’agacement affiché par Giannis Antetokounmpo durant la rencontre risque de faire parler.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les choses tournent mal pour les Bucks. Sans Myles Turner, malade et absent pour la première fois de la saison, l’équipe de Doc Rivers ne parvient pas à installer son attaque dans les premières minutes. Milwaukee entame le match par un 1/5 au tir et deux balles perdues.

Minnesota a de son côté un plan clair : trouver des shoots ouverts et courir. Ce n’est pas toujours très efficace, mais il suffit de deux tirs consécutifs de loin signés Julius Randle et Jaden McDaniels et d’une défense en place, à l’image de Naz Reid qui vient empêcher le dunk de Kevin Porter Jr, pour prendre ses distances (8-18, 6′).

+18 après 12 minutes

Les rotations de Chris Finch viennent passer la deuxième couche avec les bonnes entrées de Bones Hyland et de Joan Beringer, responsabilisé avec l’absence de Rudy Gobert. Mais c’est McDaniels qui enfonce le clou avec trois tirs à 3-points dans les deux dernières minutes du premier quart-temps lors que Giannis Antetokounmpo souffle sur le banc. L’écart monte déjà à +18 (20-38) après 12 minutes !

Et les ennuis des Bucks sont loin d’être finis. Leur défense de zone n’a aucun effet, et la protection de cercle est aux abonnés absents. Joan Beringer est précieux au rebond offensif, et Julius Randle s’occupe de tout en attaque avec 16 points à 7/8 au tir dans le seul deuxième quart-temps.

La réponse de Milwaukee est bien trop timide entre le 2/10 au tir de Ryan Rollins et les huit balles perdues du duo Porter Jr – Antetokounmpo. Le Grec ne peut masquer sa frustration, alors que les sifflets commencent à tomber des tribunes, et pour cause, les Wolves mènent 45-76 à la mi-temps.

Antetokounmpo enrage

Passablement énervé, le “Greek Freak” bouillonne et lâche à son tour un “boo” les pouces vers le bas vers son public dès la reprise sur un panier avec la faute. Sa rage a le mérite de secouer les siens, qui affichent enfin un peu d’intensité et d’adresse avec un 10-1 express (57-79).

Giannis Antetokounmpo scores the and-1 over Randle to cut the lead to 29 and starts booing his own home crowd (Bucks were booed off the court at halftime) pic.twitter.com/dXZ8rMd6vU — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 14, 2026

L’écart descend un temps sous les 20 points, grâce notamment aux 9 points en six minutes de Giannis Antetokounmpo. Mais sa sortie dérègle à nouveau la machine Milwaukee, privée de son moteur. Les Wolves en profitent à merveille avec un nouveau bon passage du duo Hyland – Beringer. Et l’écart enfle à nouveau, alors que Giannis prend sa quatrième faute en toute fin de troisième quart (78-106).

Il ne faudra que trois minutes de plus pour que les visiteurs ne plient l’affaire pour de bon, avec trois tirs à 3-points de Donte DiVincenzo et Bones Hyland. Doc Rivers jette l’éponge et rappelle ses titulaires sur le banc avec neuf minutes à jouer et 34 points de retard. Ce débours monte jusqu’à 41 unités, pour une débâcle totale de Milwaukee, et une superbe prestation de Minnesota.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas d’Edwards ou de Gobert ? Pas de problème pour les Wolves. Sans leurs leaders offensifs et défensifs, les Wolves ont su s’adapter. Le collectif de Minnesota a brillé, et Julius Randle a parfaitement pris le flambeau au scoring avec ses 29 points, dont 24 en première période en 30 minutes. Bien dans leurs schémas de jeu, les joueurs de Chris Finch ont vite pris confiance, qui ne les a plus jamais quittés avec un magnifique 22/42 à 3-points, dont un joli 5/7 pour Bones Hyland, tranchant en sortie de banc (23 points, 5 passes en 22 minutes).

– La soirée de la révélation pour Joan Beringer. La suspension de Rudy Gobert a laissé une place dans la raquette des Wolves et le rookie français l’a très bien comblée. Cantonné à 9 minutes maximum depuis ses débuts, il a explosé son record en carrière avec 30 minutes passées sur le parquet et une prestation probante avec 13 points, 5 rebonds dont 4 offensifs, 2 passes et 1 interception. Sa présence près du cercle a offert une option en plus à Minnesota, et sème quelques promesses pour l’avenir.

– Le geste d’humeur de Giannis Antetokounmpo. Ce n’est peut-être qu’une réaction épidermique face à un match qui échappait complètement aux siens. Mais la réaction d’Antetokounmpo, qui plus est après une action positive, en début de troisième quart-temps est riche de sens alors que son avenir à Milwaukee est incertain. Le Grec a au moins essayé de secouer les siens et la salle, même si cela n’a fonctionné qu’un temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.