Victor Wembanyama et les Spurs déroulent face à de tristes Bucks

Après deux défaites face à deux grosses écuries de l’Ouest, les Spurs ont renoué avec la victoire face à une bien plus faible équipe de la conférence opposée, les Bucks. Une victoire autoritaire (119-101) dans laquelle Victor Wembanyama, version bonze, malgré un choc au genou, a fait parler toute son efficacité.

Le Français a clairement remporté son duel avec Giannis Antetokounmpo, en ayant encore un impact considérable sur le jeu de sa formation et l’évolution du score. Après un passage prématuré au vestiaire, le Français a boosté sa formation dans le second quart-temps, après 12 premières minutes très équilibrées (31-27).

Cette séquence où le Français allait contrer à deux mains Ryan Rollins, puis enchaîner avec un panier primé allait donner un maximum d’énergie aux locaux. « Wemby » a même poursuivi ce « run » personnel fou avec une remontée de balle et un panier à 3-points, avec la planche, déclenché en première intention en transition (48-37).

Les Bucks, qui ont compté jusqu’alors sur l’adresse longue distance de Bobby Portis et Kyle Kuzma ont eu beaucoup de mal pour rentrer au vestiaire avec « seulement » 13 points de retard (66-53). Mais la digue a craqué après cette pause.

Les Spurs maîtrisent leur sujet à l’entame de la seconde période

Stephon Castle a d’abord trop facilement mis dans le vent Kevin Porter Jr. pour trouver Harrison Barnes à 3-points, puis il a parfaitement renversé dans le corner vers « Wemby » encore derrière l’arc. Le même Castle, après un raté initial, jouait « à la carotte » en signant un 2+1 après une relance de De’Aaron Fox.

Ce dernier sanctionnait à son tour derrière l’arc, avant un nouveau panier primé de Victor Wembanyama sur une belle séquence de circulation. Déchaîné, le Français enchaînait avec un « fadeaway » toujours derrière la ligne à 7m25.

Seulement quatre minutes de jeu s’étaient écoulées dans cette seconde période, les Bucks étaient sonnés (84-59). Les locaux allaient continuer à dérouler leur jeu, sans faire face à beaucoup de résistance de la part de l’équipe d’en face.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouvelle alerte au genou pour « Wemby ». Début de stupeur au Frost Bank Center. Après seulement trois minutes de jeu, Giannis Antetokounmpo est allé attaquer le cercle et dans son mouvement, a généré un choc genou contre genou avec Victor Wembanyama. Ce dernier est resté un moment au sol, semblant en souffrance et se tenant le genou droit. On se souvient qu’au début de l’année, l’intérieur des Spurs avait été victime d’une hyperextension au niveau de l’autre genou. Cette nuit, il a regagné le vestiaire en boitillant, puis est revenu en jeu à l’entame du second quart-temps.

– Le « body language » de Giannis Antetokounmpo. Avec quatre minutes à jouer dans le troisième quart-temps, le Grec rejoignait son banc en mordillant sa serviette et en regardant le panneau d’affichage avec dépit. Son équipe était menée de 35 points. Le leader des Bucks, qui ne retournera pas sur le terrain par la suite, a multiplié les signes de frustration dans cette partie, affichant souvent la tête basse. Dans cette partie, à l’instar de ses coéquipiers titulaires, il s’est montré désœuvré face à l’équipe adverse, terminant avec -31 au score lorsqu’il était sur le parquet.

– Les Bucks perdent du terrain sur les Bulls. Alors que les Spurs sont bien installés à la 2e place à l’Ouest, disputée avec les Nuggets et les Wolves, les Bucks restent éloignés des phases finales. Avec cette 3e défaite de rang, les hommes de Doc Rivers (17v-24d) comptent plus de deux matchs de retard sur les Bulls (19v-21d), derniers qualifiés pour le play-in jusqu’ici à l’Est. L’embellie de fin janvier (5 victoires en 7 matchs) semble être terminée, alors que le calendrier de Milwaukee n’est pas simple : après un déplacement à Atlanta, les Bucks accueillent le Thunder et les Nuggets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.