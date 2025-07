Jusuf Nurkic a rapidement « effacé » tout ce qu’il savait sur l’Utah

« Ça paraît fou que je sois le plus âgé, mais j’ai hâte. » Voilà ce qui arrive quand on débarque dans une très jeune équipe. Du haut de ses 30 ans, Jusuf Nurkic s'apprête à nouveau à endosser un rôle de mentor, pour montrer à ses coéquipiers « la voie et comment être un pro », comme il a pu le faire lors de sa précédente destination, à Charlotte.

Après avoir fait le bonheur de Damian Lillard avec ses écrans pendant des années à Portland, où il a connu plusieurs campagnes de playoffs, le Bosnien semble être cantonné à ce rôle à ce stade de sa carrière. Au Jazz, il devra libérer des espaces pour Keyonte George, Isaiah Collier ou encore Walter Clayton Jr.

« Avec le rythme de jeu rapide et l’altitude ici, je pense qu’ils vont vraiment aimer ça. Donc j’ai hâte », poursuit le pivot en parlant d'une situation « rêvée » pour lui. « Ils jouent énormément sans ballon. J’adore faire circuler le ballon. Je pense coller parfaitement », ajoute-t-il en pensant sans doute à ses 4 passes décisives de moyenne lors de sa saison complète avec les Suns (2023-24).

Participer au développement de Walker Kessler

Dans l'Arizona à l'époque, il était encore titulaire indiscutable. Transféré en cours de saison dernière par les Suns, après avoir perdu le contact avec son coach Mike Budenholzer, l'ancien coéquipier de Nikola Jokic a terminé sa saison dans l'anonymat de la Caroline du Nord. Il n'est pas certain qu'il voit davantage la lumière dans l'Utah, en se contentant d'être la doublure de Walker Kessler.

« C’est un super, super athlète. Un jeune talentueux, il peut clairement passer un cap en pose d’écran et à la passe. J’ai hâte de travailler avec lui et de l’aider du mieux que je peux », le complimente celui qui va connaître sa cinquième franchise NBA en carrière, la troisième en deux ans.

« Peu importe ce qui se dit, j’étais content que ce soit Utah. […] J’ai toujours aimé les fans, et j’ai toujours trouvé que c’était difficile de jouer ici. Avec tout ce que je sais sur l’Utah après 11 ans en NBA, j’ai l’impression que je dois tout effacer, par rapport à ce que j’ai vu hier et avant-hier. C’est un État super agréable, j’ai été surpris. Ça me rappelle Portland et Phoenix. C’est vraiment unique », décrit-il en parlant d'un « environnement à l’esprit familial ». À lui d'essayer d'y trouver sa place.

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 * All Teams 51 21 47.7 30.5 66.4 1.7 6.1 7.8 2.3 2.5 0.8 1.9 0.7 8.9 2024-25 * CHA 26 18 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2024-25 * PHX 25 24 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.