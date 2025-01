Jusuf Nurkic n’a pas parlé avec Mike Budenholzer… depuis deux mois

Leur relation avait démarré sous les meilleurs auspices. Mike Budenholzer avait rendu visite à Jusuf Nurkic en Croatie durant l’intersaison. « J’ai été vraiment surpris qu’il vienne passer quelques jours avec moi », avait apprécié le pivot des Suns, pensant évoluer avec un coach différent de ceux qu’il avait connus jusqu’ici.

Dans une certaine mesure, le Bosnien ne s’était pas trompé. L’ancien pivot des Nuggets et des Blazers se retrouve en effet dans une situation inédite en carrière : il ne joue plus et, plus étonnant encore, il dit n’avoir plus parlé avec son coach depuis deux mois.

« On n’a pas de relation. Donc c’est bien. Pour moi, il s’agit juste d’être un pro et de faire de mon mieux. Bosser et être prêt à tout, et pas d’apporter de chaos à cette équipe. Il y en a déjà beaucoup. J’essaie d’être aussi professionnel que possible et de travailler comme un fou pour autre chose », se détache le joueur de 30 ans auprès d’Arizona Republic.

Pas facile à échanger

Celui-ci, qui dit n’avoir pas été informé du choix d’être cloué sur le banc à partir du 9 janvier, se prépare pour la suite : « Une porte se ferme, une autre s’ouvrira tôt ou tard. » Ailleurs qu’à Phoenix donc ? Paradoxalement, l’intéressé, qui touche 18 millions de dollars cette saison (et 19 la suivante), s’imagine encore avec les Suns après la « trade deadline ».

« Oui, bien sûr. Il n’est pas facile d’être échangé quand on a dépassé le second ‘apron’, parce qu’on est les Phoenix Suns et qu’il y a une nouvelle convention collective et toutes les règles. Même ça, je ne peux pas le contrôler », semble regretter le pivot qui n’a pas joué face aux Wizards cette nuit, pour la 9e fois de suite (dont quatre matchs d’indisponibilité car malade).

Son coach a préféré faire confiance au très tonique Nick Richards (20 points et 19 rebonds !), relayé par Mason Plumlee dans la raquette, tandis que Bradley Beal, l’autre « victime » de ce changement d’orientation, a apporté 20 points du banc.

Mériter ses minutes

« Ce n’est jamais facile dans cette ligue. Il n’a pas joué. Je suis sûr qu’il est frustré. Je respecte ça », lâche Budenholzer à propos de son pivot, avant d’élargir : « Il y a eu des discussions. Il y a eu de la communication, mais on a trois ou quatre gars qui jouent au même poste. On va choisir celui qui, à notre avis, nous donne les meilleures chances. Il faut mériter vos minutes. Et cela a été expliqué. »

Mais cela n’a visiblement pas été compris par Nurkic, habitué à occuper la place de titulaire dans la raquette. « C’est difficile de comprendre pourquoi. J’essaie de faire tout ce qu’ils attendent de moi. Je joue mon rôle, mais au final, c’est la NBA. Le suivant prend toujours la relève, mais je suis content de ne pas être sur le terrain pour deux minutes », se permet même celui qui ne veut pas jouer le figurant.

Il termine : « Je suis content que Bud ait trouvé quelqu’un avec qui il peut jouer. C’est rafraîchissant pour lui de faire tourner quatre pivots. C’est quelque chose de durable, c’est la NBA. Je n’ai rien contre Nick. Je peux aider de toutes les façons possibles, mais je suis content qu’ils aient trouvé quelqu’un qu’ils veulent faire jouer. »

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHX 25 24 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 Total 564 25 50.2 28.6 66.8 2.5 6.4 9.0 2.5 3.2 0.9 2.2 1.1 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.