Pour Mike Budenholzer, seuls les actes comptent

Jusuf Nurkic a apprécié que Mike Budenholzer vienne le voir en Croatie durant l’été. Le pivot était globalement séduit par le discours du remplaçant de Frank Vogel, mais il semblait encore en mode Dalida…

« Je ne doutais pas mais bon, c’est la NBA. Les gens disent beaucoup de choses que vous voulez entendre » explique le pivot, qui a toutefois pu se rendre compte que le coach ne parlait pas pour ne rien dire. Ou pour séduire.

« Depuis le premier jour, il explique que c’est facile de parler et il a tout mis sur la table » reprend Jusuf Nurkic. « La responsabilisation, c’est quelque chose qui me tient à cœur et il assume ce qu’il dit. Peu importe de qui il s’agit. Qu’il s’agisse des titulaires, des remplaçants ou de n’importe qui d’autre, il responsabilise les gars. »

Parler, c’est facile

Une philosophie acquise au contact de Gregg Popovich, dont il fut le bras droit de 1996 à 2013 !

« J’ai appris ça quelque part, il y a longtemps » s’amuse-t-il. « On me l’a fait rentrer dans la tête. C’est probablement pour ça que je n’aime pas ces sessions (médiatiques). Toutes ces discussions, ces interviews et ces questions n’ont pas vraiment d’importance. Je sais que c’est important pour vous, mais nos joueurs doivent savoir que parler, c’est facile. Ce qui compte, c’est ce que nous faisons chaque jour, ce que nous faisons à l’entraînement, ce que nous faisons en match. Parler et faire des déclarations, cela n’a pas vraiment de sens. »

Sauf tout de même quand il s’agit de les utiliser dans un but précis, afin que l’équipe aille dans la bonne direction.

« J’aime son sens du détail. J’aime qu’il mette l’accent sur la fierté individuelle en défense, et sur le fait de jouer ensemble en attaque » conclut Kevin Durant. « Il y a des choses dont on peut parler autant qu’on veut, mais nous insistons sur le fait que chaque séance, chaque jour ou chaque exercice que nous faisons, c’est dans le but d’être sur la même longueur d’onde des deux côtés du terrain. Lorsque cela est ancré dans les cerveaux tout au long du camp d’entraînement et de la saison, cela devient une seconde nature. Et j’aime la direction que nous prenons ».