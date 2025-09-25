Pas de prolongation avant l’été prochain pour Walker Kessler ?

Drafté il y a déjà trois ans (22e position), Walker Kessler est éligible depuis cet été à une prolongation de contrat, alors qu'il va entrer dans la dernière année de son contrat rookie. Sauf que contrairement à certains de ses camarades de la cuvée 2022 (Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr. ou encore Jalen Williams), il ne devrait pas en recevoir une d'ici le début de saison.

C'est The Athletic qui le précise et, si cela venait à se confirmer, cela signifierait que le pivot de 24 ans testerait le marché dans un an, en tant que « free agent » protégé, libre d'accepter n'importe quelle proposition extérieure (mais sa franchise pourra le garder en s'alignant sur n'importe quelle offre). Ce qui n'a pas spécialement réussi à ceux qui l'étaient cette année…

Souvent cité dans les rumeurs de transfert avec son contrat rookie attractif, Walker Kessler montre de belles choses dans l'Utah depuis son arrivée dans la ligue, tournant à 9.4 points, 9.2 rebonds et 2.4 contres de moyenne ces trois dernières années. Il s'est même mis à s'écarter pour développer son tir à 3-points pendant que son équipe accumulait les défaites.

Récupéré par le Jazz dans le cadre du transfert de Rudy Gobert, le jeune intérieur reste toutefois apprécié par ses dirigeants, qui préféreraient attendre de le prolonger pour ne pas s'encombrer avec un lourd contrat en vue de la prochaine « free agency », où ils espèrent se montrer actifs. Et ainsi repartir de l'avant collectivement…

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.