Le Magic verrouille Paolo Banchero sur cinq ans

Après Franz Wagner et Jalen Suggs il y a un an, Orlando s'assure désormais les services de Paolo Banchero sur le long terme. Ainsi, ESPN explique que le Rookie de l'année 2023 re-signe en Floride pour cinq ans et pour le maximum salarial, bien sûr.

Pour l'heure, il est censé toucher 239 millions de dollars. Or, s'il est élu MVP et/ou DPOY et/ou dans une All-NBA Team la saison prochaine, il pourrait toucher… 287 millions de dollars. Une éventuelle augmentation de 30%, en fonction des bonus, tandis que le numéro 1 de la Draft 2022 bénéficiera quoi qu'il arrive d'une « player option » sur sa dernière année (en 2030/31).

Le noyau dur est sécurisé en Floride

Nommé All-Star en 2024, Paolo Banchero était éligible à une prolongation dès cet été, alors que son contrat rookie ne prendra fin que l'été prochain. À l'image des Rockets avec Jabari Smith Jr., le Magic n'a pas voulu traîner avec son ailier-fort, blessé pendant une bonne partie de la saison 2024/25 (46 matchs), mais productif quand il était en tenue (25.9 points, 7.5 rebonds, 4.8 passes). Même si son efficacité au shoot laisse encore à désirer (45% d'adresse, dont 32% à 3-points).

À Orlando, l'avenir s'écrira donc avec l'ancien pensionnaire de Duke, maintenant lié à la franchise jusqu'en 2031, alors que Franz Wagner et Jalen Suggs y sont liés jusqu'en 2030 et que le nouveau venu Desmond Bane y est lié jusqu'en 2029, comme Jonathan Isaac et Wendell Carter Jr. Un noyau de jeunes prometteur et appelé à grimper dans la hiérarchie de la conférence Est.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ☆ ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.