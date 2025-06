Le Magic ne s’attendait pas à ce que Desmond Bane devienne transférable

Dimanche, Desmond Bane a débarqué du côté d’Orlando à la surprise générale et, ce, alors qu’il semblait pourtant faire partie des fondations de Memphis.

Un joueur hautement valorisé par la franchise floridienne, désespérément en quête d’un renfort de poids à 3-points.

« Nous l’estimons beaucoup depuis un moment » a justement confié Jeff Weltman, président des opérations basket du Magic. « Il y a peu de joueurs dans cette ligue pour lesquels vous allez vous montrer agressifs, s’ils venaient à être disponibles. Quand je me tenais devant vous après la saison, je ne m’attendais honnêtement pas à ce que [Desmond Bane] le soit. Mais quand nous avons appris qu’il l’était en faisant un tour d’horizon de la ligue, nous avons changé d’approche et il est devenu notre priorité. »

Une priorité, parce que Desmond Bane est un joueur qui, sur les quatre dernières saisons, tourne à 20.2 points, 5.0 rebonds, 4.3 passes et 1.1 interception de moyenne (à 41% à 3-points).

Depuis 2020, seuls Stephen Curry (1 563 à 40.6%) et Zach LaVine (887 à 40.3%) ont inscrit plus de paniers à 3-points que lui (812 à 41.0%) tout en shootant à minimum 40% de réussite extérieure…

« C’est presque le joueur que vous créeriez si vous pouviez en faire un de zéro… » a ensuite lancé Jeff Weltman, sous le charme de son nouvel arrière. « Bien sûr, nous avons beaucoup parlé de notre besoin de shoot, mais nous avons aussi parlé de notre besoin de création et d’ajout de qualités techniques. Desmond est un joueur unique, car c’est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue, mais il est aussi doué pour créer du jeu, tant pour lui-même que pour les autres. Il crée des avantages avec et sans ballon. »

Gagner pour ne plus penser à la contrepartie

Reste que, pour s’offrir les services de Desmond Bane, Orlando a dû abandonner Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony, mais surtout se séparer de quatre « premier tour » de Draft et d’un « swap » du premier tour (soit la possibilité d’échanger son propre choix contre celui de l’autre équipe si celui-ci est plus intéressant).

C’est beaucoup, et c’est presque devenu tendance en NBA, mais ce n’est pas censé poser problème si le Magic franchit un cap et s’impose comme une puissance majeure de la conférence Est, comme imaginé par Jeff Weltman.

« C’est à nous de déterminer la valeur de ces choix de Draft, nous parions sur nous-mêmes » a-t-il reconnu à ce propos. « Nous pensons que nous allons être une bonne équipe et, l’autre aspect unique dans le fait qu’un joueur comme Desmond soit devenu disponible, c’est qu’il va à peine avoir 27 ans. Donc, si nous devenons une bonne équipe, alors nous espérons le rester pendant longtemps. En espérant garder ce groupe sous le maillot du Magic durablement. C’est ce qui déterminera la valeur de nos choix de Draft et c’est ce que représente la NBA : parier sur soi-même, se mettre la pression et élever ses standards. »

Pour épauler Paolo Banchero, Franz Wagner et Jalen Suggs, il était visiblement difficile de rêver meilleure option que Desmond Bane pour Orlando et son président.

« Il n’y a pas beaucoup de gars qui sont valorisés aussi hauts dans cette ligue que Desmond, que ce soit dans le vestiaire, dans l’organisation ou à l’entraînement » a ensuite ajouté Jeff Weltman. « De l’avis général, il est l’un de ces rares joueurs qui, je le crois, vont avoir une influence sur notre équipe à tous les niveaux possibles. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 32 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.