Pour le Magic, la maladresse à 3-pts était trop problématique

Si le Magic a largement progressé sous les ordres de Jamahl Mosley, l’adresse à 3-points était un problème alors que Franz Wagner et Paolo Banchero ne sont pas très efficaces dans le domaine.

En 2021/22, pour la première année du coach à la tête du club, Orlando affichait la 28e adresse extérieure, avec 32.1% de réussite. En 2022/23, le club pointait à la 24e place (34.6%). En 2023/24, il était toujours à la 24e place (35.2%)… sauf qu’il était lors de cette campagne 2024/25 à la 30e place (31.8%), et d’assez loin.

La pire saison à 3-points d’une équipe sur les dix dernières années

Si on représente la différence entre le pourcentage de réussite à 3-points et la moyenne NBA, par rapport à la différence entre le nombre de 3-points inscrits sur une saison et la moyenne de la ligue dans le domaine, le Magic vient carrément de signer la pire saison des dix dernières années au niveau du tir extérieur !

La signature de Kentavious Caldwell-Pope n’a donc pas aidé, l’ancien des Nuggets se mettant au diapason de ses coéquipiers en ne convertissant que 34.2% de ses tirs extérieurs cette saison, alors qu’il tournait pourtant à plus de 40% de réussite dans l’exercice lors de ses quatre dernières saisons, entre Los Angeles, Washington et Denver…

Avec ses 41% de réussite à 3-points depuis son arrivée dans la Grande Ligue, Desmond Bane est donc attendu pour faire remonter le pourcentage de réussite de loin de sa nouvelle équipe.

« Nous sommes ravis d’accueillir Desmond dans la famille du Orlando Magic », a ainsi déclaré Jeff Weltman, le président des opérations basket du club, qui mentionne son shoot en premier lorsqu’il évoque son futur joueur. « Au cours de ses cinq années en NBA, Desmond s’est distingué comme l’un des meilleurs arrières de notre ligue, et nous attendons avec impatience que son tir, son QI et son large panel de compétences aident notre équipe à faire un pas en avant. La personnalité de Desmond est tenue en haute estime dans toute la ligue et nous pensons qu’il s’intégrera parfaitement aux côtés de nos joueurs actuels, tant sur le terrain qu’en dehors. »

Le Magic est donc passé à l’action, après des années d’inactivité sur le marché des transferts — le dernier joueur acquis de cette manière étant Markelle Fultz en 2019.

Le shooteur nécessaire pour intégrer le gratin de l’Est ?

Certes, le club floridien a lâché Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony et surtout quatre choix de Draft au premier tour (2025, 2026, 2028 et 2030) et un « swap » en 2029 mais le club estime que ces « picks » seront sans doute hors de la « lottery », et peut-être même globalement en fin de premier tour.

Surtout, cet échange montre qu’Orlando pense être finalement assez proche des sommets de l’Est. Il faut dire que la conférence est assez ouverte alors que Jayson Tatum est blessé, que la situation des Sixers est floue et que des équipes comme Cleveland et même Indiana ne semblent pas intouchables. Est-ce que Desmond Bane suffira à faire passer un cap au Magic, pour permettre à Paolo Banchero et compagnie de se hisser parmi le gratin de l’Est ?

Il ne devrait en tout cas pas avoir de mal à faire progresser l’adresse extérieure du club. Même en 2023/24, quand il avait dû jouer sans Ja Morant et qu’il donnait l’impression de pas mal forcer offensivement, il tournait tout de même à un très bon 38.1% de réussite derrière la ligne à 7m25.

Il n’y a que Caleb Houstan qui faisait mieux cette saison dans les rangs du Magic, ses principaux coéquipiers en étant très loin : de Jalen Suggs (31.4%) à Paolo Banchero (32%) en passant par Franz Wagner (29.5%).

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 32 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.