Pourquoi les franchises lâchent-elles tant de premier tour de Draft ?

Quatre « premier tour » de Draft et un « swap » du premier tour, soit la possibilité d’échanger son propre choix contre celui de l’autre équipe, si celui-ci est plus intéressant. C’est ce qu’Orlando a envoyé à Memphis, en plus de Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony, afin de mettre la main sur Desmond Bane.

Est-ce trop ? À première vue, ça parait énorme pour un joueur qui n’a jamais été All-Star. Mais Rudy Gobert avait rejoint les Wolves contre Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et cinq « premier tour » de Draft il y a trois ans. Même chose pour Mikal Bridges lors de son arrivée aux Knicks.

Orlando a ainsi lâché son 16e choix de cette cuvée 2025, mais aussi son choix au premier tour en 2028 et en 2030, tout en autorisant un « swap » (protégé Top 2) en 2029. Pour le premier tour de 2026 obtenu via Phoenix, c’est très compliqué. Ce choix de Draft fait ainsi déjà l’objet de multiples « swap » entre Phoenix, Washington et Orlando.

Des choix attendus en deuxième partie de premier tour

Grossièrement, les Grizzlies devraient récupérer le plus mauvais choix des Suns et des Wizards, ce qui pourrait les placer en milieu voire en fin de « lottery », soit entre les 8e et 14e places.

Pour comprendre la logique d’Orlando, il faut donc voir qu’ils envoient un 16e choix de Draft au premier tour, un choix de Draft probablement en fin de « lottery » et trois autres choix/swap qu’ils estiment (et espèrent) au-delà de la 20e place. Hors effondrement total de l’équipe, ces cinq choix de Draft ne seront donc pas dans le Top 10.

Or les différentes recherches effectuées sur la Draft montrent que la valeur des choix de Draft diminue très vite. Passé le Top 10, il n’y a plus vraiment d’assurance d’obtenir un joueur susceptible d’être utile.

Entre le 13e et le 30e choix, 16 des 18 « picks » ont changé de main

Cela ne signifie pas qu’on ne peut pas trouver de joyaux hors du Top 10, alors que Nikola Jokic a été choisi en 41e position ou que Giannis Antetokounmpo (15e), Shai Gilgeous-Alexander (11e), Tyrese Haliburton (12e), Devin Booker (13e), Domantas Sabonis (11e) et Kawhi Leonard (15e) ont également été pris en dehors du Top 10.

Ce que ça veut dire, c’est qu’une franchise a beaucoup moins de chances de se tromper en draftant dans les dix premiers choix qu’ensuite. Et qu’en conséquence, ces choix ont beaucoup plus de valeur aux yeux des clubs.

On comprend mieux pourquoi un seul choix du Top 12 a été échangé en amont de la Draft 2025 du 25 juin. Et pourquoi 16 des 18 choix suivants ont par contre déjà changé de main !