Le Magic casse sa tirelire pour Franz Wagner : 224 millions de dollars !

Adversaire de la France samedi après-midi du côté de Cologne, Franz Wagner va pouvoir sortir le champagne puisqu’il vient de décrocher un des plus gros contrats de l’été : au moins 224 millions de dollars sur cinq ans ! S’il est élu dans une All-NBA Team la saison prochaine, ESPN précise que l’ailier d’Orlando pourra même toucher jusqu’à 269 millions de dollars, soit 30% de la masse salariale.

Avec 19.7 points, 5.3 rebonds et 3.7 passes de moyenne, le champion du monde allemand s’est imposé comme le premier soutien de Paolo Banchero, et dans leur sillage, le Magic a terminé la saison avec un bilan de 47 victoires pour 35 défaites. Soit le meilleur bilan de la franchise depuis 2011 avec, à la clé, une qualification en playoffs.

Pour avoir une meilleure idée des débuts réussis de Franz Wagner avec le Magic, il faut savoir qu’il fait partie des quatre joueurs de la franchise à avoir atteint les 4 000 points avant 23 ans. Les trois autres ? Shaquille O’Neal, Dwight Howard et Tracy McGrady. Au-delà de l’anecdote, on retiendra surtout que le Magic a profité de la semaine pour verrouiller quelques-uns de ses meilleurs éléments avec un contrat de 22 millions sur deux ans pour Moe Wagner, le frère de Franz, et un contrat de 84 millions pour Jonathan Isaac.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 Total 231 32 47.9 33.2 85.0 1.0 3.6 4.6 3.4 2.2 1.0 1.8 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.