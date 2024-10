Jalen Suggs touche le gros lot à Orlando

Aucune surprise du côté d’Orlando, où l’on apprend par ESPN que Jalen Suggs a bel et bien fait sauter la banque avec sa prolongation : 150.5 millions de dollars sur cinq ans ! Cinquième choix de la Draft 2021, il ne sera donc pas free agent dans un an, à la fin de son contrat rookie.

Cela faisait plusieurs jours que la rumeur d’une re-signature XXL circulait et celle-ci est donc finalement tombée, quelques heures avant la deadline. Spécialiste défensif, me jeune arrière du Magic est maintenant lié à la franchise floridienne jusqu’en 2030, au sortir de sa meilleure saison en carrière : 12.6 points, 3.1 rebonds, 2.7 passes et 1.4 interception de moyenne, à 47% au tir, 40% à 3-points et 76% aux lancers-francs.

À 23 ans, Jalen Suggs incarne l’avenir d’Orlando au même titre que Paolo Banchero et Franz Wagner, lui aussi prolongé plus tôt cette année. Petit à petit, l’équipe prend ainsi forme et, à terme, il faudra sérieusement compter sur les hommes de Jamahl Mosley, qui restent sur un exercice 2023/24 prometteur pour la suite (une 5e place à l’Est et une élimination au premier tour à l’issue d’un Game 7 face aux Cavaliers).

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 Total 176 26 42.2 33.3 75.3 0.7 2.5 3.2 3.2 2.7 1.3 2.1 0.5 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.