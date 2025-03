Walker Kessler et la grande expérimentation à 3-points

Walker Kessler est arrivé en NBA il y a trois ans. Depuis, il a pris 33 tirs à 3-points… dont 11 dans le dernier « back-to-back » joué par le Jazz et soldé par deux défaites face aux Wolves et aux Bulls.

Une nouveauté poussée par Will Hardy qui souhaite profiter des 15 derniers matchs de la saison régulière pour essayer de nouvelles choses avec son pivot.

« On essaye de lui donner une nouvelle opportunité sur ces 15 derniers matchs, de changer un peu son comportement, sans l’éloigner de ce qu’il sait bien faire », explique Will Hardy.

Walker Kessler a montré qu’il pouvait faire de belles choses à l’intérieur, à l’image de sa moyenne de points qui est repartie à la hausse saison ou encore de sa capacité à protéger le cercle, lui qui tourne tout de même à 2.4 contres par match, à la troisième place en NBA derrière Victor Wembanyama (3.8) et Chet Holmgren (2.5).

Désormais, Will Hardy veut élargir la palette offensive de son pivot en voyant s’il peut s’écarter davantage du cercle et tirer plus à 3-points, une qualité qui change pas mal de choses pour les intérieurs.

Walker Kessler en phase expérimentale

Pour le moment, si Walker Kessler a bien compris la consigne et qu’il dégaine beaucoup plus de loin, force est de constater que l’expérimentation n’est pas vraiment un succès : le pivot n’a converti qu’une seule de ses 11 tentatives.

Cependant, Will Hardy ne se concentre pas encore sur les pourcentages de son intérieur.

« S’il prend six tirs à 3-points, c’est une victoire » poursuit le coach du Jazz. « Je ne veux pas négliger les petits détails, mais je ne veux pas rendre les choses compliquées pour lui. Je veux qu’il tire avec confiance, mais la partie technique, notamment en ce qui concerne ses appuis, nous règlerons ça après la fin de la saison. »

Le positif, c’est que si le geste du pivot est assez lent, il est plutôt bon. Walker Kessler sait en tout cas que le défi est compliqué, mais il pense également pouvoir réussir à rentrer ses tirs de loin.

« L’entraîneur me laisse ces 15 derniers matchs pour essayer et travailler dessus. J’apprécie beaucoup qu’il me donne cette opportunité », évoque le pivot du Jazz face à ce nouvel aspect de son jeu.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 52 30 69.8 17.6 54.5 4.7 7.8 12.5 1.6 2.2 0.6 1.5 2.4 11.5 Total 190 25 69.3 20.5 54.7 3.4 5.8 9.2 1.1 2.2 0.5 1.1 2.4 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.