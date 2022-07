Rudy Gobert transféré aux Wolves !

Toute la journée, la rumeur a grossi, et finalement, les « insiders » avaient raison : le Jazz tourne une page, et même un chapitre de son histoire, puisque Rudy Gobert est transféré aux Wolves ! Le pivot français débarque dans une franchise très ambitieuse, et il va faire équipe avec Karl-Anthony Towns, l’un de ses adversaires les plus coriaces. Ce qui signifie d’ailleurs que « KAT » va se décaler au poste 4, et les Wolves vont se présenter avec leur version des « Twin Towers ».

En contrepartie, ESPN annonce que le Jazz reçoit que des joueurs d’appoint : Malik Beasley, Patrick Beverley, le rookie Walker Kessler, Leandro Bolmaro et Jarred Vanderbilt. Mais aussi plusieurs premiers tours de Draft (en 2023, 2025, 2027 et 2029), et la possibilité d’échanger son premier tour de Draft en 2026. Les Wolves ont fait tapis !

Utah veut reconstruire autour de Donovan Mitchell

Apparemment, Danny Ainge a décidé de repartir de zéro, comme il aimait le faire à Boston, et ESPN annonce que la nouvelle direction aimerait reconstruire autour de Donovan Mitchell !

Côté Wolves, le nouveau président Tom Connelly a frappé très fort, et sa formation présente un cinq superbe : D’Angelo Russell, Anthony Edwards, Kyle Anderson, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Sur le banc, Jaylen Nowell, Naz Reid, Jaden McDaniels, Taurean Prince. Avec un meneur de jeu et un « joker offensif » supplémentaires à trouver dans la « free agency », ça peut faire très mal.

Deux anecdotes sur ce transfert :

Minnesota est la seule franchise à posséder deux joueurs avec des contrats à 200 millions de dollars et plus !

En 2013, Tim Connelly, alors GM des Nuggets, avait transféré le 27e choix au Jazz, et Urah avait choisi Rudy Gobert…