Billy Donovan face à un nouveau casse-tête à Chicago

Publié le 10/02/2026 à 15:06

NBA – Les Bulls ont profondément changé de visage la semaine passée. Dès lors, avec autant de joueurs, de situations et problèmes différents à gérer, comment faire équipe ?

Les BullsPendant toute la première partie de la saison, Billy Donovan avait un problème à résoudre avec son groupe : comment construire une équipe alors que la plupart des joueurs des Bulls étaient en fin de contrat, donc susceptibles de davantage penser à leur avenir qu’à la saison en cours ?

Depuis la semaine passée, le coach des Bulls a un nouveau problème : son effectif a été profondément changé avec sept arrivées et il a devant lui des joueurs avec des situations physiques différentes. Le tout sans l’alchimie du précédent groupe qui, au moins, existait après 50 matches disputés.

Fort logiquement, il n’est pas facile de créer une équipe dans ces conditions… « Ce groupe va rentrer dans un mur. Après la coupure du All-Star Game, le visage que vont prendre les 27 matches restants sur le plan physique va être un sacré facteur », analyse Billy Donovan.

Car à l’image d’un Guerschon Yabusele ou d’un Jaden Ivey, certains nouveaux joueurs de Chicago ne jouaient que très peu dans leur ancienne équipe et là, ils sont titulaires et/ou possèdent un temps de jeu plus important. Et on sait que les Bulls évoluent à une cadence très élevée. Dès lors, le souffle risque d’être court et les jambes lourdes.

Les Bulls ont une nouvelle équipe ou presque

Et ce ne sont pas les résultats récents, avec cinq défaites de suite dont la dernière face aux faibles Nets, qui vont calmer les fans locaux. Mais comment construire quelque chose collectivement avec un groupe si remanié ?

« J’ai essayé de leur expliquer quels sont nos objectifs et quelle direction notre équipe doit prendre. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, d’autres qui veulent jouer, donc on doit s’entraider, se donner et se battre. Je veux recentrer les choses : comment faire pour devenir une meilleure équipe ? », livre l’entraîneur. « Je peux imaginer les gens qui se demandent si on veut vraiment gagner, et à quoi ressemble et va ressembler ce groupe, qui va revenir etc. Je continue de croire que, dans ce vestiaire, ce sont professionnels qui ne veulent pas travailler au quotidien en se disant qu’on va simplement faire des tests. » 

Avec une seule victoire de retard sur la 10e place de la conférence Est, jouer le « play-in » est encore possible. Les Bulls peuvent-ils trouver la formule dans les deux prochains mois pour s’offrir un match à enjeu en avril ?

« On traverse cette épreuve ensemble. C’est comme ça qu’on apprend, qu’on grandit », rappelle Jaden Ivey. « C’est comme ça qu’on s’améliore mutuellement et qu’on trouve des solutions pour gagner des matches. En se parlant, en étant présent les uns pour les autres. Plus on va jouer de matches, plus on va comprendre et s’adapter. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anfernee Simons 3 32:40 48.9 34.4 100.0 1.3 1.7 3.0 5.3 2.7 0.0 0.7 2.3 20.0
Collin Sexton 2 30:30 40.6 22.2 83.3 2.0 2.0 4.0 2.5 3.5 0.5 0.0 4.5 19.0
Coby White 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 3.0 0.7 0.1 2.4 18.6
Josh Giddey 34 32:04 46.2 36.6 77.5 1.2 7.4 8.6 8.8 3.5 0.9 0.3 1.6 18.6
Nikola Vučević 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 1.4 0.7 0.6 2.0 16.9
Matas Buzelis 54 28:16 47.4 37.0 77.8 1.1 4.3 5.3 2.0 1.9 0.6 1.5 2.4 15.2
Ayo Dosunmu 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.4 0.8 0.3 1.7 15.0
Nick Richards 2 22:30 60.0 50.0 72.7 2.5 4.0 6.5 0.5 2.0 1.5 1.5 3.5 13.5
Tre Jones 38 26:51 55.0 32.8 84.8 0.6 2.3 3.0 5.8 1.4 1.3 0.2 1.4 12.4
Jaden Ivey 3 29:00 40.7 43.8 87.5 1.7 3.7 5.3 4.0 2.0 2.7 0.3 2.7 12.0
Kevin Huerter 44 23:34 45.5 31.4 73.2 0.5 3.3 3.8 2.6 1.1 0.8 0.6 1.9 10.9
Jalen Smith 43 20:11 48.8 37.9 71.8 1.9 5.0 6.9 1.3 0.9 0.4 0.8 2.0 10.2
Guerschon Yabusele 3 27:20 40.7 42.1 0 1.3 3.7 5.0 1.3 1.0 1.3 0.7 3.0 10.0
Zach Collins 10 18:24 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 1.0 0.2 0.4 1.8 9.7
Isaac Okoro 46 26:00 46.6 32.4 78.9 1.1 1.6 2.7 1.5 0.7 0.7 0.5 2.5 8.9
Rob Dillingham 2 22:00 41.2 25.0 100.0 1.5 3.5 5.0 2.5 2.0 1.5 0.0 1.5 8.5
Patrick Williams 50 18:53 38.2 38.6 68.8 0.7 2.2 2.9 1.2 0.9 0.6 0.3 1.3 6.8
Jevon Carter 23 11:03 39.8 41.0 100.0 0.2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.6 0.1 0.8 5.4
Yuki Kawamura 4 19:00 29.4 30.8 100.0 0.8 3.3 4.0 5.5 1.0 1.3 0.0 1.0 5.0
Mac Mcclung 1 13:00 28.6 0.0 0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0
Dalen Terry 34 11:05 44.1 41.3 52.9 0.6 1.3 1.9 1.3 0.6 0.6 0.3 1.0 3.5
Emanuel Miller 5 6:36 46.2 33.3 50.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Julian Phillips 35 9:33 42.0 32.7 81.8 0.6 0.6 1.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.9 2.8
Trentyn Flowers 2 3:00 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Lachlan Olbrich 16 7:15 35.3 16.7 40.0 0.7 1.6 2.3 0.8 0.3 0.1 0.1 1.4 1.1
Leonard Miller 1 3:00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Noa Essengue 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

Par Jonathan Demay
