Trade deadline : le point complet sur les transferts (équipe par équipe)

À 21h00, ce 5 février, il ne sera plus possible de monter des échanges en NBA. C’est la fin de la « trade deadline » alors, comme chaque saison, les franchises s’activent à l’approche de cette échéance.
Ainsi, Golden State a enfin mis un terme à sa cohabitation compliquée avec Jonathan Kuminga, qui prend la direction des Hawks en échange de Kristaps Porzingis. Il est accompagné de Buddy Hield. Mais est-ce vraiment la fin des opérations pour la franchise de la Baie ou un domino nécessaire pour pouvoir récupérer Giannis Antetokounmpo ? Réponse dans les prochaines heures, car l’énorme ombre du « Greek Freak » plane…
Les Bucks finiront-ils par lâcher leur « franchise player » ? En tout cas, les Wizards ont eux décidé d’accélérer leur processus de développement puisqu’après Trae Young, c’est Anthony Davis qui est arrivé !
À Utah aussi, on a décidé d’accélérer en misant très gros sur Jaren Jackson Jr, même si l’association avec Lauri Markkanen peut interroger. Quant aux Bulls, ils ont finalement décidé de faire exploser leur effectif, coincé dans le ventre mou, en récupérant notamment les Français Guerschon Yabusele et Ousmane Dieng.
Atlanta Hawks
Jonathan Kuminga, Buddy Hield (de Golden State)
Jock Landale (de Memphis)
Kristaps Porzingis (vers Golden State)
Boston Celtics
Nikola Vucevic (depuis Chicago) + un 2e tour de Draft
Anfernee Simons (vers Chicago) + un 2e tour de Draft
Brooklyn Nets
Ochai Agbaji + un 2e tour de Draft (depuis Toronto)
Charlotte Hornets
Coby White, Mike Conley (depuis Chicago)
Tyus Jones (depuis Orlando)
Mason Plumlee (vers Oklahoma City)
Collin Sexton (vers Chicago)
Chicago Bulls
Anfernee Simons (depuis Boston)
Jaden Ivey (depuis Detroit)
Collin Sexton (vers Chicago)
Ousmane Dieng (depuis Oklahoma City, via Charlotte)
Guerschon Yabusele (depuis New York)
Nikola Vucevic (vers Boston)
Coby White (vers Charlotte)
Kevin Huerter (vers Detroit)
Dalen Terry (vers New York)
Cleveland Cavaliers
James Harden (depuis LA Clippers)
Dennis Schröder, Keon Ellis (depuis Sacramento)
Darius Garland (vers LA Clippers)
De’Andre Hunter (vers Sacramento)
Lonzo Ball (vers Utah)
Dallas Mavericks
Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + deux 1er tour de Draft + trois 2e tour de Draft
Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (vers Washington)
Detroit Pistons
Kevin Huerter, Dario Saric (depuis Chicago) + un 1er tour de Draft 2026 protégé
Jaden Ivey (vers Chicago)
Golden State Warriors
Kristaps Porzingis (depuis Atlanta)
Jonathan Kuminga (vers Atlanta)
Buddy Hield (vers Atlanta)
Trayce Jackson-Davis (vers Toronto)
LA Clippers
Darius Garland (depuis Cleveland)
James Harden (vers Cleveland)
Chris Paul (vers Toronto)
Memphis Grizzlies
Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + trois 1er tour de Draft (depuis Utah)
Jaren Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams Jr. (vers Utah)
Jock Landale (vers Atlanta, via Utah)
Minnesota Timberwolves
Mike Conley (vers Chicago, puis Charlotte)
New York Knicks
Dalen Terry (depuis Chicago)
Guerschon Yabusele (vers Chicago)
Oklahoma City Thunder
Jared McCain (depuis Philadelphie)
Mason Plumlee (depuis Charlotte, mais libéré dans la foulée)
Ousmane Dieng (envoyé à Charlotte, puis Chicago)
Orlando Magic
Tyus Jones (vers Charlotte)
Philadelphia 76ers
Un 1er tour de Draft 2026 (Rockets) + trois 2e tour de Draft
Jared McCain (vers Oklahoma City)
Sacramento Kings
De’Andre Hunter (depuis Cleveland)
Dennis Schröder, Keon Ellis (vers Cleveland)
Dario Saric (vers Detroit)
Toronto Raptors
Trayce Jackson-Davis (de Golden State)
Chris Paul (depuis LA Clippers, mais bientôt libéré)
Ochai Agbaji + un 2e tour de Draft (vers Brooklyn)
Utah Jazz
Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr. (depuis Memphis)
Lonzo Ball (depuis Cleveland, mais bientôt libéré) + deux 2e tour de Draft
Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + trois 1er tour de Draft (vers Memphis)
Washington Wizards
Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (depuis Dallas)
Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + deux 1er tour de Draft + trois 2e tour de Draft (vers Dallas)