Trade deadline : le point complet sur les transferts (équipe par équipe)

À 21h00, ce 5 février, il ne sera plus possible de monter des échanges en NBA. C’est la fin de la « trade deadline » alors, comme chaque saison, les franchises s’activent à l’approche de cette échéance.

Ainsi, Golden State a enfin mis un terme à sa cohabitation compliquée avec Jonathan Kuminga, qui prend la direction des Hawks en échange de Kristaps Porzingis. Il est accompagné de Buddy Hield. Mais est-ce vraiment la fin des opérations pour la franchise de la Baie ou un domino nécessaire pour pouvoir récupérer Giannis Antetokounmpo ? Réponse dans les prochaines heures, car l’énorme ombre du « Greek Freak » plane…

Les Bucks finiront-ils par lâcher leur « franchise player » ? En tout cas, les Wizards ont eux décidé d’accélérer leur processus de développement puisqu’après Trae Young, c’est Anthony Davis qui est arrivé !

À Utah aussi, on a décidé d’accélérer en misant très gros sur Jaren Jackson Jr, même si l’association avec Lauri Markkanen peut interroger. Quant aux Bulls, ils ont finalement décidé de faire exploser leur effectif, coincé dans le ventre mou, en récupérant notamment les Français Guerschon Yabusele et Ousmane Dieng.

Atlanta Hawks

Jonathan Kuminga, Buddy Hield (de Golden State)

Jock Landale (de Memphis)

Kristaps Porzingis (vers Golden State)

Boston Celtics

Nikola Vucevic (depuis Chicago) + un 2e tour de Draft

Anfernee Simons (vers Chicago) + un 2e tour de Draft

Brooklyn Nets

Ochai Agbaji + un 2e tour de Draft (depuis Toronto)

Charlotte Hornets

Coby White, Mike Conley (depuis Chicago)

Tyus Jones (depuis Orlando)

Mason Plumlee (vers Oklahoma City)

Collin Sexton (vers Chicago)

Chicago Bulls

Anfernee Simons (depuis Boston)

Jaden Ivey (depuis Detroit)

Collin Sexton (vers Chicago)

Ousmane Dieng (depuis Oklahoma City, via Charlotte)

Guerschon Yabusele (depuis New York)

Nikola Vucevic (vers Boston)

Coby White (vers Charlotte)

Kevin Huerter (vers Detroit)

Dalen Terry (vers New York)

Cleveland Cavaliers

James Harden (depuis LA Clippers)

Dennis Schröder, Keon Ellis (depuis Sacramento)

Darius Garland (vers LA Clippers)

De’Andre Hunter (vers Sacramento)

Lonzo Ball (vers Utah)

Dallas Mavericks

Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + deux 1er tour de Draft + trois 2e tour de Draft

Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (vers Washington)

Detroit Pistons

Kevin Huerter, Dario Saric (depuis Chicago) + un 1er tour de Draft 2026 protégé

Jaden Ivey (vers Chicago)

Golden State Warriors

Kristaps Porzingis (depuis Atlanta)

Jonathan Kuminga (vers Atlanta)

Buddy Hield (vers Atlanta)

Trayce Jackson-Davis (vers Toronto)

LA Clippers

Darius Garland (depuis Cleveland)

James Harden (vers Cleveland)

Chris Paul (vers Toronto)

Memphis Grizzlies

Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + trois 1er tour de Draft (depuis Utah)

Jaren Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams Jr. (vers Utah)

Jock Landale (vers Atlanta, via Utah)

Minnesota Timberwolves

Mike Conley (vers Chicago, puis Charlotte)

New York Knicks

Dalen Terry (depuis Chicago)

Guerschon Yabusele (vers Chicago)

Oklahoma City Thunder

Jared McCain (depuis Philadelphie)

Mason Plumlee (depuis Charlotte, mais libéré dans la foulée)

Ousmane Dieng (envoyé à Charlotte, puis Chicago)

Orlando Magic

Tyus Jones (vers Charlotte)

Philadelphia 76ers

Un 1er tour de Draft 2026 (Rockets) + trois 2e tour de Draft

Jared McCain (vers Oklahoma City)

Sacramento Kings

De’Andre Hunter (depuis Cleveland)

Dennis Schröder, Keon Ellis (vers Cleveland)

Dario Saric (vers Detroit)

Toronto Raptors

Trayce Jackson-Davis (de Golden State)

Chris Paul (depuis LA Clippers, mais bientôt libéré)

Ochai Agbaji + un 2e tour de Draft (vers Brooklyn)

Utah Jazz

Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr. (depuis Memphis)

Lonzo Ball (depuis Cleveland, mais bientôt libéré) + deux 2e tour de Draft

Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + trois 1er tour de Draft (vers Memphis)

Washington Wizards

Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (depuis Dallas)

Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + deux 1er tour de Draft + trois 2e tour de Draft (vers Dallas)