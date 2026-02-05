Guerschon Yabusele transféré aux Bulls !

C’est la fin d’un long calvaire pour Guerschon Yabusele, qui a appris qu’il était transféré aux Bulls. Chicago a fait exploser son effectif ces dernières 48 heures, et ESPN annonce que le Français est échangé contre Dalen Terry.

Arrivé aux Knicks cet été pour un contrat de deux ans, le capitaine de l’Equipe de France n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation, et il débarque dans une formation de Chicago en pleine révolution après les départs de Coby White, Kevin Huerter ou encore Nikola Vucevic.

Yabusele sera le 3e français de l’effectif aux côtés de Noa Essengue et Ousmane Dieng, arrivé du Thunder après un crochet par les Hornets. La bonne nouvelle pour Dieng et Yabusele, c’est qu’il débarque dans un effectif rempli d’arrières, et qu’il y a du temps de jeu à récupérer sur les postes 3 et 4. Voire 5.

Objectif : conserver cette 10e place, synonyme de play-in, mais les Hornets et les Bucks klaxonnent pour les doubler.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.