Interview Guerschon Yabusele : « C’est la première fois que je ne sais même pas quoi penser, quoi faire »

C’est un Guerschon Yabusele abattu que nous avons croisé dans le vestiaire des Knicks après la défaite à Golden State. Le capitaine de l’Equipe de France, de retour de blessure la veille à Sacramento, n’a disputé que quatre minutes en deuxième quart-temps. Et sur cette séquence, les Warriors ont passé un 9-0. L’ailier fort, qui n’a pas eu le temps de trouver son rythme, n’aura pas eu (comme souvent cette saison) de seconde chance.

Malgré le back-to-back, Mike Brown a ainsi lourdement sollicité ses titulaires et lui a préféré Ariel Hukporti. L’Allemand n’a pourtant pas fait mieux. Guerschon Yabusele se retrouve donc dans une situation particulièrement compliquée. Il ne s’en cache pas et, après la rencontre, il nous a partagé son désarroi.

Guerschon, vous êtes à +17 en début de match et vous prenez 30 points sur les quarante dernières minutes. Comment expliquez-vous ce revirement de situation ?

Franchement… honnêtement, c’est une des premières fois cette saison où je n’ai pas grand-chose à dire sur le match. Je ne sais pas, je ne sais pas… On a perdu, et puis voilà. On va essayer de bosser et de revenir plus fort pour le prochain match.

Malheureusement pour vous, c’est le même refrain : vous jouez trois minutes en deuxième quart-temps, c’est le moment où Golden State prend le contrôle du match, et on ne vous revoit plus. On est à trois semaines de la trade deadline : est-ce qu’il y a des discussions entre votre agent et les Knicks ?

Honnêtement, je suis en attente. Je suis en attente de savoir ce qu’il va se passer dans mon cas. Sinon, pour l’instant, je suis avec les Knicks, donc je reste concentré sur ça. Je ne me prends pas la tête, j’essaie de rester positif, de soutenir les gars. Peu importe la situation, j’essaie de rester positif.

« Je pense à une chose : rentrer chez moi, être avec ma famille, et puis passer à autre chose »

Forcément, en étant ici, vous avez normalement l’occasion de jouer le titre, et le compétiteur que vous êtes a sans doute envie de prouver qu’il a sa place dans la rotation. Mais, à l’inverse, dans une autre équipe, vous pourriez avoir plus d’opportunités, sans forcément viser le titre. Comment pesez-vous le pour et le contre ?

Je n’en ai aucune idée. C’est la première fois que je ne sais même pas quoi penser, quoi faire. J’essaie juste de bosser, de ne pas me prendre la tête. C’est une situation… Forcément, à 30 ans, je ne pensais pas en arriver là. Surtout après la bonne année de l’an dernier. La réalité, c’est qu’on y est. Ça va être dur, mais j’essaie de rester positif.

À 30 ans, avec une famille, vous venez de déménager à New York. Un transfert, c’est aussi l’impact sur vos proches. Est-ce que ça entre en compte ?

Je ne sais même pas… Ça peut… Je ne sais pas. En plus, là, ça fait longtemps qu’on est en déplacement. Je pense à une chose : rentrer chez moi, être avec ma famille, et puis passer à autre chose. C’est comme ça : dans tout métier, il y a des hauts et des bas, ce n’est pas facile. Dans ce genre de situation, vous n’avez pas le choix. Il faut continuer à pousser, croire en soi, croire en ses coéquipiers, et trouver une solution.

Propos recueillis à San Francisco.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 34 9:35 39.4 31.7 66.7 0.6 1.6 2.2 0.4 1.0 0.1 0.4 0.1 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.