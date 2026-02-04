Anthony Davis prend la direction… des Wizards !

La folie continue en NBA et c’est désormais au tour d’Anthony Davis de faire ses valises ! L’intérieur quitte Dallas pour Washington, qu’il rejoint en compagnie de Jaden Hardy, D’Angelo Russell et Dante Exum.

En contrepartie, les Mavericks récupèrent Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III et surtout deux premier tour de Draft, mais aussi trois deuxième tour. Dans le Texas, on tourne donc la page AD, arrivé en échange de Luka Doncic, et on mise sur l’avenir, incarné par Cooper Flagg.

Dallas fait aussi de grosses économies (57 millions de dollars) et passe sous la « luxury tax » tandis que les Wizards visent haut pour l’an prochain, avec les arrivées de Trae Young et Anthony Davis pour accompagner Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson ou encore Bilal Coulibaly.

Pour Alex Sarr, il s’agit en tout cas d’un sacré partenaire dans la raquette, et les deux hommes risquent d’éloigner les adversaires du cercle… à condition que le champion 2020 parvienne à éviter l’infirmerie, bien sûr.

À noter que les premier tour de Draft cédés par les Wizards ont très peu de chances d’être bien placés car il s’agit de celui d’Oklahoma City en 2026 et celui des Warriors en 2030, protégé 1-20.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.