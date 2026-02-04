Cooper Flagg a cassé le mur

Les Mavericks sont actuellement sur cinq défaites de suite. Néanmoins, ils peuvent se réjouir d’une chose : le niveau de jeu de Cooper Flagg. Après ses 49 points face aux Hornets, il a enchaîné avec 34 face aux Rockets et 36 dans le revers contre les Celtics. Résultat : depuis trois matches, le rookie marque 39.7 points de moyenne !

Sans oublier que, dans cette même séquence, il tourne à 57% de réussite au shoot, 46% à 3-pts et ajoute 10.3 rebonds et 4.7 passes de moyenne. Il n’y a vraiment pas grand-chose à jeter.

« Il est à presque 40 points de moyenne depuis trois matches. Il est dans le rythme. Il marque, attaque, fait le jeu pour les autres », résume Jason Kidd. « Je suis simplement confiant, agressif, je trouve mes positions, dans le bon rythme et ça fonctionne bien », ajoute l’ailier de Dallas.

Le plus remarquable pour le jeune talent texan, c’est de rebondir après une mauvaise passe en janvier. Sur une séquence de huit matches le mois dernier, il n’avait par exemple affiché que 15.9 points de moyenne à 41% de réussite au shoot dont 28% derrière l’arc. Jason Kidd avait parlé de fatigue et le « rookie wall », ce coup de mou physique très classique chez les débutants, se faisait sentir.

« Je suis fier d’avoir gardé confiance, d’être resté calme. Je n’ai jamais douté de moi-même quand tout le monde disait que j’étais dans le rookie wall. J’ai laissé couler et je suis revenu plus fort, je suis redevenu moi-même », affirme Cooper Flagg. « Il a des vétérans comme Kyrie Irving, Anthony Davis, Klay Thompson qui, avec leur expérience, l’ont aidé à passer le rookie wall. Il a passé ce mur désormais », juge Jason Kidd.

Toujours dans l’attente de le voir avec Anthony Davis et Kyrie Irving

Face à ce formidable rebond, Caleb Martin ne peut que constater que son coéquipier est « différent, c’est clair ». « C’est assez incroyable à observer et c’est cool de voir quelqu’un de son âge si réceptif, qui veut faire le bon choix. Son jeu est tellement développé et mature », poursuit son coéquipier. « Avec son niveau de jeu en janvier, il a répondu à beaucoup de questions, sur les défenses qu’il affronte, sur le calendrier NBA », admire son coach. « Qu’à 19 ans, il digère tout ça et fasse un tel mois, c’est spécial. »

Reste à le voir évoluer aux côtés d’Anthony Davis et de Kyrie Irving. Si le premier n’est pas transféré et parvient, enfin, à enchaîner les matches bien sûr, et si le second revient bien d’ici la fin de saison régulière…

« J’adorerais partager le terrain avec eux, en même temps », affirme le rookie. « J’ai déjà joué avec Davis quand il était en bonne santé et j’ai aimé. J’espère que tout le monde sera en bonne santé, pour que l’on puisse voir à quoi ça peut ressembler. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 46 34:07 48.4 29.4 80.2 1.2 5.5 6.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.8 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.