À Dallas, Jaylen Brown et les Celtics résistent à Cooper Flagg

Les Celtics (32v-18d) restent au contact des Knicks (32v-18d) dans la course à la 2e place à l’Est. Cette nuit à Dallas, les hommes de Joe Mazzulla ont signé une troisième victoire de rang en battant les Mavs (100-110). Un succès portant bien sûr la marque de Jaylen Brown, en double-double (33 points et 11 rebonds).

En attendant l’arrivée de Nikola Vucevic, acquis contre Anfernee Simons, l’ailier a été très bien soutenu par un Payton Pritchard très inspiré en sortie de banc (26 points, 7 passes et 4 rebonds). En face, Cooper Flagg, qui rencontrait pour la première fois l’équipe avec laquelle le natif de Newport a grandi, s’est démené et terminé meilleur marqueur de la partie (36 points, 9 rebonds et 6 passes), pour un 3e match de rang à 30 points ou plus.

Les visiteurs avaient commencé à se détacher au score dans le second quart-temps, avec 16 points d’avance (34-50) sur un panier à 3-points de Luka Garza. Les minutes suivantes allaient permettre aux locaux de stabiliser cet écart autour d’une dizaine de points.

Une grosse fin de troisième quart-temps

Jusqu’à la fin du troisième quart-temps, où les Celtics ont signé, sur la base d’une grosse adresse longue distance, un 14-4 très douloureux pour les Texans. À 10 minutes de la fin, Derrick White marquait sous le cercle et offrait le plus gros avantage du match à sa formation (69-92). C’est ici que Cooper Flagg allait tenter de se démultiplier pour réveiller les Mavs. Un étalage de talent malheureusement sans beaucoup d’effet sur le score, car Dallas n’est pas parvenu à enchaîner les stops nécessaires en parallèle.

Surtout, Jaylen Brown a voulu se comporter en patron, à l’instar de sa feinte sous le cercle qui a fait sauter à la fois Flagg et Daniel Gafford. À trois minutes de la fin, Brown, qui a bénéficié de beaucoup trop d’espace dans la raquette adverse, signait un « floater » qui touchait presque le plafond. Et l’écart restait à 15 points (93-108). Boston n’allait pas être inquiété dans les minutes restantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Celtics écrase celui des Mavs. Les Verts ont beau avoir échangé Anfernee Simons, leur banc garde de la valeur. La preuve avec ce match où Payton Pritchard s’est signalé, tout comme Luka Garza, intenable derrière l’arc (16 points à 6/8 aux tirs dont 4/4 de loin). Les deux hommes ont parfaitement bien combiné sur le « pick-and-pop » à la fin du troisième quart-temps, quand les visiteurs se sont envolés au score. On notera que Pritchard, à lui seul, a marqué plus de points que tout le banc adverse (22).

– Les Mavs s’éloignent des play-in. Pour la première fois cette saison, les Texans perdent cinq matchs de suite, ce qui les éloigne sérieusement des places qualificatives. Dallas est 12e à l’Ouest avec 19 victoires et 31 défaites. Soit un écart de quatre matchs avec les Blazers (23v-27d), 10e. Une dynamique d’autant plus inquiétante que les Texans affrontent maintenant à deux reprises leurs voisins, les Spurs, une première fois à domicile, puis à San Antonio. Ce déplacement ouvrira un « road trip » (Suns, Lakers, Wolves, Pacers et Nets) à cheval sur le All-Star week-end.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.