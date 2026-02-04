Matchs
À Dallas, Jaylen Brown et les Celtics résistent à Cooper Flagg

NBA – Jaylen Brown a terminé avec 33 points et 11 rebonds pour répondre aux 36 points de Cooper Flagg dans la victoire de Boston au Texas (100-110).

jaylen brown cooper flaggLes Celtics (32v-18d) restent au contact des Knicks (32v-18d) dans la course à la 2e place à l’Est. Cette nuit à Dallas, les hommes de Joe Mazzulla ont signé une troisième victoire de rang en battant les Mavs (100-110). Un succès portant bien sûr la marque de Jaylen Brown, en double-double (33 points et 11 rebonds).

En attendant l’arrivée de Nikola Vucevic, acquis contre Anfernee Simons, l’ailier a été très bien soutenu par un Payton Pritchard très inspiré en sortie de banc (26 points, 7 passes et 4 rebonds). En face, Cooper Flagg, qui rencontrait pour la première fois l’équipe avec laquelle le natif de Newport a grandi, s’est démené et terminé meilleur marqueur de la partie (36 points, 9 rebonds et 6 passes), pour un 3e match de rang à 30 points ou plus.

Les visiteurs avaient commencé à se détacher au score dans le second quart-temps, avec 16 points d’avance (34-50) sur un panier à 3-points de Luka Garza. Les minutes suivantes allaient permettre aux locaux de stabiliser cet écart autour d’une dizaine de points.

Une grosse fin de troisième quart-temps

Jusqu’à la fin du troisième quart-temps, où les Celtics ont signé, sur la base d’une grosse adresse longue distance, un 14-4 très douloureux pour les Texans. À 10 minutes de la fin, Derrick White marquait sous le cercle et offrait le plus gros avantage du match à sa formation (69-92). C’est ici que Cooper Flagg allait tenter de se démultiplier pour réveiller les Mavs. Un étalage de talent malheureusement sans beaucoup d’effet sur le score, car Dallas n’est pas parvenu à enchaîner les stops nécessaires en parallèle.

Surtout, Jaylen Brown a voulu se comporter en patron, à l’instar de sa feinte sous le cercle qui a fait sauter à la fois Flagg et Daniel Gafford. À trois minutes de la fin, Brown, qui a bénéficié de beaucoup trop d’espace dans la raquette adverse, signait un « floater » qui touchait presque le plafond. Et l’écart restait à 15 points (93-108). Boston n’allait pas être inquiété dans les minutes restantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le banc des Celtics écrase celui des Mavs. Les Verts ont beau avoir échangé Anfernee Simons, leur banc garde de la valeur. La preuve avec ce match où Payton Pritchard s’est signalé, tout comme Luka Garza, intenable derrière l’arc (16 points à 6/8 aux tirs dont 4/4 de loin). Les deux hommes ont parfaitement bien combiné sur le « pick-and-pop » à la fin du troisième quart-temps, quand les visiteurs se sont envolés au score. On notera que Pritchard, à lui seul, a marqué plus de points que tout le banc adverse (22).

Les Mavs s’éloignent des play-in. Pour la première fois cette saison, les Texans perdent cinq matchs de suite, ce qui les éloigne sérieusement des places qualificatives. Dallas est 12e à l’Ouest avec 19 victoires et 31 défaites. Soit un écart de quatre matchs avec les Blazers (23v-27d), 10e. Une dynamique d’autant plus inquiétante que les Texans affrontent maintenant à deux reprises leurs voisins, les Spurs, une première fois à domicile, puis à San Antonio. Ce déplacement ouvrira un « road trip » (Suns, Lakers, Wolves, Pacers et Nets) à cheval sur le All-Star week-end.

Dallas Mavericks / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cooper Flagg 37 12/24 2/4 10/11 1 8 9 6 1 0 1 2 -2 36 39
Caleb Martin 29 5/10 1/2 2/4 0 6 6 3 2 0 0 0 -5 13 15
Daniel Gafford 25 4/5 0/0 2/4 4 8 12 1 1 1 2 2 -11 10 21
Max Christie 30 4/13 2/9 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 -1 10 7
Naji Marshall 31 4/15 1/5 0/0 2 6 8 3 1 0 1 0 -13 9 8
Jaden Hardy 18 2/4 1/3 2/2 0 2 2 0 0 1 1 0 4 7 7
Klay Thompson 20 1/5 1/4 1/1 0 0 0 1 1 0 0 0 -15 4 1
Dwight Powell 11 2/3 0/1 0/0 2 0 2 0 1 1 1 0 3 4 5
Moussa Cisse 15 2/4 0/0 0/0 4 1 5 0 2 0 1 0 3 4 6
Ryan Nembhard 12 1/4 1/2 0/0 0 0 0 3 0 0 1 0 -10 3 2
Miles Kelly 12 0/2 0/2 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 -3 0 1
Total 37/89 9/32 17/22 13 36 49 21 11 4 9 4 100
Boston Celtics / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 37 15/29 2/5 1/2 1 10 11 3 4 1 3 0 -1 33 30
Derrick White 38 4/13 1/8 2/2 2 0 2 8 0 0 3 0 14 11 9
Sam Hauser 26 4/8 3/7 0/0 0 6 6 0 5 1 0 1 6 11 15
Neemias Queta 28 4/6 0/0 0/0 0 8 8 3 4 1 1 1 10 8 18
Baylor Scheierman 28 1/5 1/3 0/0 1 5 6 3 2 1 0 1 16 3 10
Payton Pritchard 35 12/20 2/8 0/0 0 4 4 7 1 0 2 0 0 26 27
Luka Garza 20 6/8 4/4 0/0 4 0 4 1 2 2 0 1 0 16 22
Hugo González 17 1/6 0/3 0/1 2 4 6 2 1 1 0 0 9 2 5
Jordan Walsh 11 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 -1
Total 47/96 13/39 3/5 10 37 47 27 20 7 9 4 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET124
DEN121
IND122
UTH131
WAS101
NYK132
BRO109
LAL125
MIA115
ATL127
DAL100
BOS110
MIL131
CHI115
OKC128
ORL92
GSW94
PHI113
POR112
PHO122

Par Samuel Hauraix
