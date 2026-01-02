Cooper Flagg en berne ?

Janvier, c’est le début de l’année civile mais, en NBA, c’est le mois du « Rookie Wall ». C’est-à-dire le moment où le rythme de la longue saison régulière commence à peser dans les jambes des débutants, qui n’ont jamais autant joué de leur vie. C’est peut-être ce que traverse Cooper Flagg, tout doucement.

Il avait raté son match contre les Blazers, avec 15 points à 6/20 au shoot, et n’a pas fait mieux face aux Sixers, avec 12 points à 5/15 au shoot dans la défaite des siens…

« Notre énergie a chuté », constate le rookie sur le deuxième quart-temps raté des Mavs. « On ne mettait pas nos shoots, on perdait des ballons. On doit faire mieux pour éviter de gâcher des possessions et pour faire des stops. »

Une énergie moins présente, de la maladresse, des ballons perdus (sept en deux matches)… Cela colle non seulement aux Mavericks, mais aussi à l’ancien de Duke, dont les jambes seraient lourdes d’après son coach.

Déjà plus de minutes jouées en NBA qu’en NCAA

« Il joue très bien mais est sans doute un peu fatigué. Il joue beaucoup. Il n’a jamais disputé autant de minutes de sa carrière, plus qu’à l’université », annonce avec raison Jason Kidd puisque Cooper Flagg a déjà 1 177 minutes à son compteur en NBA, en moins de trois mois, contre 1 135 en NCAA. « Il suffit de regarder l’impact physique. Il a trouvé ses coéquipiers mais on n’a pas mis les shoots. »

Auteur de deux beaux dunks face à Philadelphie, le rookie assure pourtant que tout va bien sur le plan physique.

« Je me sens solide. Je m’en sors bien, je commence à mieux comprendre ma routine, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je me sens plutôt bien », répond-il. « C’est évident qu’il y a des jours où je me sens fatigué, où je ne me sens pas à 100%. Mais on trouve comment faire avec et comment être dur. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 33 34:35 48.6 28.1 80.5 1.2 5.2 6.4 4.0 2.3 1.2 2.2 0.8 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.