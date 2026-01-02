Les Sixers font le show à Dallas

Quatrième revers de suite des Mavericks qui retrouvaient pourtant Anthony Davis. Les Sixers s’imposent 123-108 portés par un Tyrese Maxey encore étincelant et un duo Embiid – Edgecombe efficace.

Avec Anthony Davis présent à l’entre-deux, les Mavericks surprennent d’entrée une défense de Philadelphie amorphe. Dallas attaque la raquette sans relâche : 13 sur 15 dans la peinture, pour une adresse générale de 65%. Le ballon circule bien, les coupes font mal et Philadelphie est systématiquement en retard sur le repli. Dallas démarre par un 6/6 au tir et ne tente qu’un seul tir à 3-points… réussi (18-12).

Côté Sixers, l’attaque repose quasi exclusivement sur Maxey, Joel Embiid et VJ Edgecombe, qui prennent la majorité des tirs pour éviter le décrochage. Après 12 minutes, Dallas mène logiquement (33-27).

Nick Nurse ajuste rapidement ses rotations et aligne Maxey, Embiid et Paul George ensemble. Le résultat est immédiat puisque Philly passe un 17-2 pour prendre les commandes. Sur des pénétrations et du jeu rapide, George lance puis conclut le “run”, tandis que Embiid verrouille la raquette et s’implique défensivement. Le MVP 2023 rassure par sa mobilité retrouvée avec du contre, des feintes et des finitions près du cercle. A ses côtés, Edgecombe se distingue par son activité : fautes provoquées, rebonds offensifs… Les Sixers prennent l’avantage (44-37), puis creusent l’écart avant la pause pour rentrer aux vestiaires avec 11 points d’avance (68-57).

Le coup de chaud de Grimes

Après la pause, Dallas tente de recoller mais sans véritable série. L’adresse chute nettement (38 % au tir sur le reste du match), tandis que Philadelphie contrôle le tempo. Edgecombe impose son rythme par des finitions propres en transition (9/14 au tir sur le match). Maxey alterne tirs lointains et pénétrations, maintenant une pression constante sur les arrières de Dallas. Quant à Embiid, ils s’installe au poste bas et score sans rien précipiter.

Côté Dallas, Anthony Davis peine à trouver de la constance, tout comme Cooper Flagg. C’est Klay Thompson puis Jarden Hardy qui entretiennent l’espoir d’un comeback (92-83).

Les Mavericks lancent une dernière charge et reviennent à -4 en début de période, profitant d’un bon passage du banc. Mais Philadelphie répond avec sang-froid grâce à un ancien de la maison d’en face : Quentin Grimes. Une interception, puis un dunk pour stopper le retour des Mavericks, et surtout un 3 sur 3 de loin. Derrière, Edgecombe s’envole pour une énorme bâche sur Brandon Williams. Les Sixers reprennent le large pour finalement s’imposer 123-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Régional de l’étape. Sorti de Baylor, VJ Edgecombe avait quelques fans dans les tribunes de la salle de Dallas. Opposé à Cooper Flagg, le 3e choix de la Draft remporte ce duel de candidats au trophée de Rookie Of The Year avec 23 points, 5 rebonds, 4 interceptions et 1 contre monstrueux dans le “money time”.

– Retour de Davis. Malgré une adresse correcte pour un match de reprise (6 sur 13 aux tirs), Anthony Davis n’a pas pesé sur la rencontre entre ses balles perdues, ses fautes et sa défense compliquée face à Joel Embiid.

– Les Sixers résistent. Alors que les Cavaliers et le Heat enchaînent les succès, Philly s’accroche au Top 6 de la conférence Est. Cinquièmes, les joueurs de Nick Nurse s’apprêtent à vivre 15 jours décisifs pour la suite avec quatre oppositions face aux Cavaliers justement et aux Raptors, mais aussi des rencontres contre les Knicks et le Magic.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.