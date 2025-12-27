L’absence d’Anthony Davis ne devrait pas excéder quelques matchs

La sortie d’Anthony Davis avait de quoi inquiéter, le pivot ayant quitté le terrain sans prendre la peine de jouer un dernier ballon en contre-attaque pour finalement rejoindre les vestiaires, visiblement souffrant.

Le retour du staff médical des Mavs était attendu hier, et d’après Shams Charania, d’ESPN, « AD » devrait s’en tirer avec une absence qui ne devrait pas s’éterniser. Victime d’une élongation de l’aine, l’intérieur des Mavericks va être réévalué au jour le jour et pourrait donc retrouver les parquets assez vite.

La franchise pourrait toutefois prendre à nouveau toutes ses précautions avant de le remettre sur le terrain, Anthony Davis restant une potentielle monnaie d’échange en vue de la « trade deadline » d’ici un mois et demi. Surtout, c’est la 13e fois de sa carrière qu’il se blesse à cet endroit !

Arrivé en provenance des Lakers il y a quelques mois, Anthony Davis n’a pas vraiment convaincu à Dallas, principalement à cause des blessures. De retour d’un problème aux abdos, il s’était blessé aux adducteurs dès son premier match dans le Texas. Cette saison, il a déjà manqué 14 matchs à cause d’une blessure au mollet gauche…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 16 29:56 52.1 32.3 71.0 3.3 7.6 10.9 2.8 2.3 1.3 1.8 1.6 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.