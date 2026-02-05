Jonathan Kuminga à Atlanta, Kristaps Porzingis à Golden State !

C’est la fin d’un long, très long feuilleton. Après des mois de rebondissements, la saga Jonathan Kuminga touche à sa fin, car ESPN annonce que les Warriors le transfèrent, en compagnie de Buddy Hield, à Atlanta. Récupérant en retour Kristaps Porzingis.

Dans la foulée, ESPN ajoute que Trayce Jackson-Davis prend la direction de Toronto, contre le deuxième tour de Draft 2026 des Lakers.

Longtemps sur le dossier Giannis Antetokounmpo, Golden State semble avoir abandonné la piste menant au Grec, s’assurant à la place les services de Kristaps Porzingis. Une belle prise, qui devrait coller à merveille au système de Steve Kerr, mais la grande interrogation concerne bien sûr son état de santé, le Letton ne réussissant plus à enchaîner les matches depuis près de deux ans.

À noter que « KP » sera libre en fin de saison et il s’agit donc d’un pari sur quelques mois pour les « Dubs », orphelins de Jimmy Butler. Ils le ciblaient depuis quelque temps et espèrent maintenant offrir un groupe compétitif à Stephen Curry et Draymond Green, en vue des playoffs.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Grand pote de Jimmy Butler, Buddy Hield fait quant à lui ses valises pour les Hawks et il n’est pas seul à débarquer en Géorgie, puisque Jonathan Kuminga l’accompagne.

Longtemps frustré par sa situation à San Francisco, le Congolais de 23 ans va tenter de lancer sa carrière au sein d’une équipe jeune et ambitieuse, qui n’en finit pas de se montrer active sur le marché, après avoir fait partir Trae Young.

« JoKu » aura aussi la possibilité de négocier un nouveau contrat en fin de saison et les prochains mois seront déterminants pour lui, tandis que son corps a également tendance à lui faire défaut.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

