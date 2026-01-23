À peine de retour, Jonathan Kuminga se blesse…

Après avoir « piqué » le siège au premier rang d’une jeune fille, Jonathan Kuminga a grimacé. À Dallas, l’ailier des Warriors, qui avait besoin de souffler une seconde, venait de se lancer dans une contre-attaque qui s’est mal terminée.

Dans son attaque du panier, Kuminga a marché sur le pied de Brandon Williams, s’est tordu la cheville et a subi une hyperextension du genou gauche dans le prolongement du mouvement. Il a ainsi quitté prématurément ses coéquipiers dès ce second quart-temps.

Après les premiers examens pratiqués sur la cheville et le genou, aucune de ces deux blessures ne semble sérieuse, a indiqué une source de la ligue à ESPN. Kuminga, qui a quitté le vestiaire en boitant après la rencontre, a confié au média américain que son genou le gênait davantage et qu’il attendrait de voir ses sensations vendredi matin avant de décider s’il doit passer une IRM.

En conférence de presse, Steve Kerr a assuré que son joueur lui avait dit son intention de faire cet examen médical. « On verra à quel point c’est grave. C’est vraiment dommage, il jouait super bien, et ça nous a clairement fait mal de ne pas l’avoir à disposition pour la seconde mi-temps », lâchait le coach, qui vient de perdre Jimmy Butler, le poussant ainsi à relancer le Congolais.

Mike Dunleavy Jr. bien pensif

Face aux Raptors plus tôt dans la semaine, il avait apporté 20 points (7/10) en 21 minutes. Cette nuit, envoyé sur le parquet au milieu du premier quart-temps, Kuminga a eu un impact instantané avec un « fadeaway » converti avec la faute d’entrée de jeu, suivi d’un « finger roll » avec une pénétration en force (et une nouvelle faute provoquée).

En 9 minutes de jeu, il a apporté 10 points sans rater de tir (3/3 dans le jeu et 4/4 aux lancers), un impact qui s’est surtout traduit par un +18 au score lorsqu’il était en jeu. Cette blessure intervient dans un contexte très particulier. La « trade deadline » approche, dans deux semaines. Toujours selon ESPN, son animosité envers l’organisation persiste, tout comme son désir d’être échangé prochainement.

Cependant, d’ici là, s’il est jugé apte physiquement, il devrait jouer un rôle majeur dans la rotation des Warriors suite à la rupture d’un ligament croisé de Jimmy Butler, dont la saison s’est terminée lundi soir. Avant cela, Kuminga n’avait pas disputé les 16 derniers matchs, cloué au bout du banc par Steve Kerr en attendant que son avenir soit tranché.

À Dallas, après la sortie sur blessure de Kuminga, la télévision américaine a filmé un Mike Dunleavy Jr., le GM de l’équipe, qui semblait bien pensif au regard de cette situation peu commune…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 19 24:35 44.5 32.1 72.6 1.5 4.6 6.1 2.5 1.7 0.3 2.4 0.3 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.