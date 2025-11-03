Pourquoi les Bulls envoient Noa Essengue en G-League

« Je pense que le ‘front office' a fait preuve de beaucoup de transparence, et ce depuis la Draft. » À entendre Billy Donovan, la décision des Bulls concernant Noa Essengue n'a donc rien de surprenant. La franchise de Chicago a décidé d'envoyer son jeune espoir en G-League, auprès des Windy City Bulls.

Malgré son statut de 12e choix de la Draft, soit le Français le plus haut positionné dans cette cuvée, le natif d'Orléans n'a pas fait la moindre apparition avec les Bulls jusqu'ici. L'intérieur avait été testé en présaison lors de cinq rencontres, avec un peu moins de 4 points (33%) et 2 rebonds de moyenne en 14 minutes.

« Noa faisait partie des joueurs que nous avons étudiés pendant le processus de Draft. On ne sait jamais comment la Draft va se dérouler ni qui sera encore disponible, mais l’une des choses dont nous avions parlé avant sa sélection, c’est qu’il allait représenter un projet de développement. Ce n’était pas un joueur destiné à intégrer immédiatement la rotation. Il fallait établir un plan pour lui », justifie aujourd'hui Billy Donovan.

Un plan déjà établi

Ce plan était simple : lui donner du temps de jeu lors de la Summer League, des entraînements estivaux, du camp d’entraînement et des matchs de présaison, afin de voir s’il était en mesure d'amener les Bulls à changer d’avis sur son intégration à court terme dans la rotation de l'équipe.

Opération manquée, d'autant qu'Isaac Okoro, Matas Buzelis, Patrick Williams ou encore Julian Phillips restent, comme le rappelle Billy Donovan, devant lui dans la hiérarchie des Bulls. Cap sur la ligue de développement, donc, pour le Français dont les Bulls apprécient le QI, mais aimeraient aussi qu'il muscle son jeu, au sens propre et figuré.

« C’est un joueur de 18 ans qui a un immense potentiel de progression devant lui, mais nous allons devoir investir dans son développement. Ce ne sera peut-être pas uniquement avec nous. Il fera peut-être des allers-retours entre notre équipe et la G League. Ce sont des choses dont nous avions déjà parlé en juin », conclu Billy Donovan.

À noter que les Nets ont fait de même avec Nolan Traoré, qui va lui aussi débuter la saison en G-League.