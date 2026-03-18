Comme une renaissance pour Rob Dillingham à Chicago

À Chicago, il n’y a pas que le cas Jaden Ivey qui suscite l’intérêt de l’organisation, puisque Rob Dillingham est aussi surveillé de près par Billy Donovan et ses dirigeants.

Comme Jaden Ivey, il est arrivé lors de la « trade deadline » et, comme Jaden Ivey, il entend profiter de son récent changement d’équipe pour lancer sa carrière pour de bon, après un passage raté dans le Minnesota.

Pour l’heure, tout se passe pour le mieux pour le 8e choix de la Draft 2024 : « Honnêtement, je suis juste reconnaissant envers le coach », se réjouit-il ainsi. « Le fait qu’il me laisse toute cette liberté… C’est comme une sorte de renouveau pour moi. Je peux jouer librement. Mentalement, ça n’allait pas sur le terrain depuis quelques mois, donc je suis juste reconnaissant de pouvoir jouer, de reprendre confiance, d’aider l’équipe à gagner et, surtout, d’apprendre et de continuer à grandir. »

Au coeur de ce qui est certainement la meilleure période de sa jeune carrière, Rob Dillingham tourne à 13 points, 5 passes, 3.3 rebonds et 1.7 interception de moyenne depuis trois matchs (à de jolis 47% au shoot et 40% à 3-points). Dans un rôle de rotation de Josh Giddey et avec moins de pression chez les Bulls que chez les Timberwolves.

Tre Jones et Billy Donovan lui facilitent la vie

Encouragé à « nettoyer son jeu » le mois dernier, au shoot ou avec le ballon, le meneur de 21 ans progresse à vue d’oeil. La présence de Tre Jones, un joueur expérimenté sur son poste, y est d’ailleurs pour beaucoup.

« C’est un soutien énorme », apprécie-t-il justement. « [Contre Memphis], j’ai raté quelques layups, mais je sais que je peux pénétrer. Le problème, c’est la finition. Je sais que j’en suis capable, mais ce n’est pas encore à 100%. Donc pouvoir de lui et continuer à lui poser des questions, ça va clairement m’aider. »

Utilisé une vingtaine de minutes par Billy Donovan, pour 7.6 points, 3.4 passes, 3.1 rebonds et 1.1 interception de moyenne, Rob Dillingham semble avoir trouvé l’environnement idéal pour accélérer sa progression et devenir un élément majeur d’une rotation NBA. Comme imaginé à sa sortie de Kentucky il y a bientôt deux ans.

« Honnêtement, quand il est arrivé, je le trouvais assez frileux », avoue son coach, comme pour mesurer ses progrès. « Il était tellement préoccupé par le fait de commettre des erreurs qu’on a essayé de le libérer un peu. Le plus important pour lui, et pour ce genre de joueurs très athlétiques mais pas forcément grands, c’est de comprendre que lorsqu’il pénètre, s’il saute trop tôt, c’est là qu’il se met en difficulté. Mais j’adore son état d’esprit : il a envie d’apprendre, de progresser, de travailler et il pose toujours des questions. Depuis qu’il est ici, il est plus à l’aise et il joue mieux, mais c’est aussi parce qu’il a davantage de minutes. »

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 49 10:32 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.4 1.1 0.0 4.5 2025-26 CHI 16 20:26 38.0 27.3 75.0 0.6 2.4 3.1 3.4 2.6 1.1 1.9 0.0 7.6 2025-26 MIN 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 1.0 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.