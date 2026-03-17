Les Bulls vont-ils miser à long terme sur Jaden Ivey ?

Depuis son arrivée dans l’Illinois, il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets. Jaden Ivey n’a plus porté le maillot des Bulls depuis le 11 février dernier, avant d’enchaîner avec un DNP et surtout un passage à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou.

Les Bulls ont récemment indiqué que l’arrière progressait dans son programme de renforcement du genou gauche. Cette blessure fera l’objet d’une nouvelle évaluation dans une semaine, dans l’espoir d’un retour au jeu avant la fin de la saison régulière.

Mais au-delà de cette blessure, ce début peut interroger par rapport au plan de la franchise de Chicago le concernant. Acquis début février en provenance des Pistons, Jaden Ivey sera « free agent » protégé, ce qui signifie que les Bulls pourront s’aligner sur n’importe quelle offre concurrente dès l’ouverture des négociations le 30 juin.

Si son coach Billy Donovan ne prend pas les décisions liées à l’effectif, il discute quasi quotidiennement avec les dirigeants. Et l’intérêt pour le conserver semble réel, bien que ce dernier n’ait disputé que quatre matchs peu convaincants – 11.5 points à 42% – avant que son genou ne le lâche.

« Le plus regrettable, c’est qu’à son arrivée, il a dû gérer une situation totalement nouvelle après la date limite des transferts et tenter de s’acclimater. L’intention (lors de l’échange) était d’en faire quelqu’un qui resterait ici sur le long terme. Quant à savoir comment tout cela va se goupiller avec son contrat en juillet et la free agency, sachant qu’il est protégé, je l’ignore », lâche prudemment le coach.

Un retour cette saison ?

Difficile en l’état de se positionner sur le joueur de 24 ans qui, après deux premières saisons accomplies à Detroit (plus de 15 points de moyenne), est en perte de vitesse en raison de ses soucis de santé. Celui-ci se remet toujours d’une fracture du péroné gauche lui ayant coûté une grande partie de la saison passée.

Cette année, en 37 apparitions, l’arrière tourne à 8.5 points de moyenne. « Mais notre intention, au niveau de l’organisation, était la suivante : c’est un joueur qui, selon nous, peut devenir très, très bon, et qui dispose encore d’une belle marge de progression de par sa jeunesse », poursuit Billy Donovan.

Sa jeunesse pourrait faire du 5e choix de la Draft 2022 un atout pour les Bulls de demain, qui misent sur l’axe Josh Giddey (23 ans) et Matas Buzelis (21 ans) pour les prochaines années. D’autant que les autres franchises de la ligue auront peut-être encore moins envie de tenter un pari sur un joueur au profil incertain.

« La saison va se terminer et il aura alors tout l’été devant lui pour s’entraîner, se renforcer et faire tout ce qu’il faut. Tout le monde est très confiant sur le fait qu’il retrouvera ses qualités athlétiques. Est-ce qu’il pourra y parvenir d’ici la fin de la saison ? Je l’ignore », termine, toujours prudent, Billy Donovan.

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31:08 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 28:48 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 29:56 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6 2025-26 CHI 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 2.3 2.0 1.5 0.5 11.5 2025-26 DET 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.3 0.5 1.1 0.4 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.