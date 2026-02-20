Recrue des Bulls, Jaden Ivey a vécu son premier DNP en carrière

Arrivé aux Bulls en pleine »trade deadline”, Jaden Ivey s’imaginait y relancer sa carrière, d’autant que la franchise s’était débarrassée de plusieurs extérieurs. Après trois rencontres, l’ancien arrière des Pistons tournait ainsi à 29 minutes de jeu en moyenne, mais cette nuit, face aux Raptors, il a vécu son premier DNP (Did Not Play) en carrière !

Coach intérimaire de Chicago, Wes Unseld Jr. a expliqué que ce choix était purement »basket”, et il a préféré faire confiance aux revenants Josh Giddey et Tre Jones. « J’ai parlé à plusieurs joueurs jeudi matin, puis je me suis adressé à l’équipe à ce sujet. C’est simplement une conséquence de notre composition actuelle », a précisé Unseld, qui remplace Billy Donovan, retenu par les obsèques de son père.

Pourtant, Giddey et Jones n’ont joué qu’une vingtaine de minutes, mais l’ancien coach des Wizards a préféré leur associer Anfernee Simons, Collin Sexton et Rob Dillingham, tous trois arrivés aussi lors de la »trade deadline”.

« Quand des décisions sont prises en coulisses, des échanges et tout ça, je ne fais pas confiance à cette partie-là », a répondu Ivey lorsqu’on l’a interrogé sur ce cirage de banc . « On ne peut pas y faire confiance, parce que ce n’est pas entre ses mains. Ce n’est pas moi qui décide des mouvements, ni qui me transfère moi-même. »

Selon le joueur, le staff a évoqué “une série de facteurs” pour justifier ce DNP, dont les conséquences de sa blessure au genou droit. Lui assure que ça ne l’empêche pas de jouer… et il n’a confiance qu’en un élément : sa Foi.

« Je suis sûr que les gens peuvent le constater : je ne suis plus le même joueur qu’avant », concède-t-il. « (La douleur au genou) en est la raison. Je ne suis plus le J.I. que j’étais. L’ancien J.I. est mort. Je suis vivant en Christ, peu importe le contexte basket. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31:08 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 28:48 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 29:56 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6 2025-26 CHI 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 2.3 2.0 1.5 0.5 11.5 2025-26 DET 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.3 0.5 1.1 0.4 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.