Avec Billy Donovan sur le dos, Matas Buzelis répond présent

« Il faut qu'il comprenne que ça ne peut pas se passer comme ça. » Ainsi s'exprimait Billy Donovan en janvier dernier en visant Matas Buzelis, au sujet d'une séquence défensive face aux Warriors où le coach avait trouvé son rookie trop laxiste. Un coaching « à la dure » qui semble avoir marqué l'ensemble de la saison de l'ailier.

« On essaie de le préparer à ce qui l’attend. Je pense que les joueurs qui progressent le plus sont ceux qui sont vraiment déterminés et motivés », affiche aujourd'hui le technicien local, pour justifier la méthode employée envers le 11e choix de la Draft 2024.

« Matas l’a montré l’année dernière. Il aurait été très facile pour lui de se décourager, surtout avec la façon dont je l’ai coaché, parce que, pour être honnête, je l’ai sorti des matchs quand je sentais qu’il ne faisait pas les choses qu’il pouvait contrôler. Il a accepté cela et il en voulait », salue le coach qui s'exprime après la première bonne sortie de son joueur face aux Pistons.

Très agressif vers le cercle, où il a fait parler ses qualités athlétiques, l'américano-lituanien a fini avec 21 points (7/12 aux tirs), 6 rebonds et 3 contres. Un match d'ouverture qui vient confirmer la présaison accomplie – 18 points à 57% aux tirs – par le joueur dans sa deuxième année dans le championnat.

Déterminé et motivé

« Il est très déterminé et motivé. C’est un super départ. J’ai vu beaucoup de joueurs très talentueux que l’on doit constamment pousser pour qu’ils se mettent en action. C’est difficile, car cela doit venir d'eux-mêmes », dit encore le coach, enchanté par la réaction de son joueur de 21 ans.

Ce dernier dit vouloir continuer à apprendre et se focaliser sur quoi il doit travailler. « Je crois que je peux le faire. Il y aura toujours une courbe d’apprentissage, mais j'ai vraiment hâte de voir », affiche-t-il. Billy Donovan, lui, a hâte de voir jusqu'où cette courbe pourra amener le jeune talent, qui vise d'ailleurs le trophée de meilleure progression de l'année.

« Il s’agit pour Matas de rester les pieds sur terre et motivé. Il n’est pas arrivé. Il ne l’est tout simplement pas. Et c’est la vérité. J’aime Matas et je pense qu’il a un potentiel incroyable pour devenir un joueur exceptionnel dans cette ligue, s’il conserve sa détermination et sa motivation et ne croit pas qu’il a déjà tout accompli. Les grands joueurs restent toujours motivés, peu importe ce qui se passe autour d’eux », termine Billy Donovan.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 19 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 1 34 58.3 0.0 100.0 2.0 4.0 6.0 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.