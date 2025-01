L’apprentissage à la dure de Matas Buzelis continue chez les Bulls

« Je lui ai dit en gros, en le sortant du parquet : ‘Ils te ciblent. Il faut que tu tiennes position, d’accord ?’ » Car dès son entrée en jeu sur le parquet des Warriors, Matas Buzelis a été ciblé par Andrew Wiggins, Golden State ayant décidé d’attaquer le rookie de Chicago à la première occasion.

L’ailier s’est ainsi facilement joué du 11e choix de la dernière Draft au poste pour marquer avec la faute. « Wiggins s’en est pris à lui, et c’est une bonne expérience d’apprentissage parce que ce qu’on voit beaucoup maintenant en NBA, c’est utiliser les titulaires avec les seconds cinq. Il va y avoir des duels dont il va devoir tirer des leçons et s’inspirer. Même s’il ne s’agissait que de deux ou trois minutes, c’est précieux pour lui », développe son coach.

Qui ajoute, durement : « Il faut qu’il comprenne que ça ne peut pas se passer comme ça. » En résumé, le coach des Bulls trouve son rookie encore beaucoup trop tendre. Billy Donovan estime même que le joueur de 20 ans n’a pas encore les moyens de tenir la cadence pendant 30 minutes. Il n’a d’ailleurs jamais été au-delà de ce temps de jeu jusqu’ici, et ces dernières semaines, il tourne autour des 12 minutes de moyenne.

Apprendre par l’expérience

« Au lieu de lui dire ‘Hé, Matas, ne t’inquiète pas pour ça, continue à jouer, continue à faire ça’. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne considèrent pas comme importantes, mais qui le sont énormément parce qu’elles lui permettent de savoir clairement ce qu’il doit faire », réclame ainsi l’entraîneur de Chicago.

Le coach et son rookie, auteur de seulement 3 points à 1/6 aux tirs face aux Californiens, ont parlé du sujet récemment. « Et il a senti qu’il devait vraiment jouer. On ne peut pas prendre un jeune joueur et se dire : ‘Bon, on va essayer de le cacher face à ces différents joueurs pour qu’il ne soit pas exposé à ça’. Et il a eu toutes les occasions de se retrouver dans ces situations », poursuit Billy Donovan.

Autant de « situations » positives pour l’expérience du rookie, à condition qu’il comprenne « que cela doit cesser. Je l’ai donc renvoyé en deuxième mi-temps (face aux Warriors) et je lui ai redonné sa chance. »

« Cela va se passer comme ça pour lui dans un premier temps. On apprend parfois à un joueur – en lui donnant un tas de minutes sans responsabilité – ce qu’il doit faire et comment avoir un impact sur les défaites. Il doit être et on veut qu’il soit un joueur qui gagne », conclut le « head coach », qui assume son côté « old school ».

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 43 13 37.0 32.7 82.9 0.7 2.0 2.7 0.4 1.3 0.3 0.5 0.8 4.9 Total 43 13 37.0 32.7 82.9 0.7 2.0 2.7 0.4 1.3 0.3 0.5 0.8 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.