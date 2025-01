Les bons conseils de Domantas Sabonis à Matas Buzelis

Matas Buzelis a eu son petit buzz avant d’arriver en NBA, avec l’équipe de G-League Ignite la saison dernière, une Summer League encourageante mais aussi en pré-saison lorsqu’il s’était offert un dunk sur Giannis Antetokounmpo. Par son profil de basketteur aussi, l’Américano-Lituanien de 20 ans avait toutes les raisons de séduire en NBA et a d’ailleurs été choisi en 11e position de la Draft 2024, par Chicago.

Trois mois jour pour jour après son coup de marteau sur le « Greek Freak », Matas Buzelis doit toutefois se contenter de miettes et et ne parvient pas à prendre son envol chez les Bulls.

À ce stade de la saison, le rookie semble encore être au stade de devoir convaincre son coach de le mettre sur le terrain. La réception de Sacramento dimanche a peut-être été l’occasion pour lui de recevoir un coup de boost de la part de l’international lituanien Domantas Sabonis. Au-delà des racines communes que les deux partagent avec la Lituanie, Domantas Sabonis a également lui aussi dû faire ses preuves en NBA sous les ordres de Billy Donovan, actuel coach des Bulls. C’était en 2016/17 du côté d’Oklahoma City.

« Il est très talentueux, il peut tout faire sur un terrain. Je sais que ce n’est pas facile pour les rookies en NBA, particulièrement sous les ordres de Coach Donovan. Mais il doit juste continuer à travailler et attendre sa chance », a déclaré le fils d’Arvydas Sabonis après la victoire des siens à l’United Center.

Plaire à Billy Donovan, un coach « old shool »

Domantas Sabonis a ainsi décrit un Billy Donovan un peu rigide avec ses rookies, ce qui contribuerait aussi à expliquer les débuts délicats de Matas Buzelis, auteur de 5 points en 13 minutes ce soir-là. Pour le pivot des Kings, l’important est d’assurer les fondamentaux plutôt que d’être pris au piège de vouloir trop en faire.

« C’est dur, il faut continuer à bosser et faire en sorte d’aider l’équipe. Mais ce qui est plus important encore, c’est de prendre les décisions qui contribueront à faire gagner l’équipe. Le coach s’en fout du showtime. C’est un coach « old school » : tu as besoin de défendre, de prendre des rebonds, d’aider les autres. Mais une fois qu’il aura sa chance, il jouera davantage et pourra le montrer en match, ce que tout le monde attend ».

Clairement, le moment n’est pas venu d’abandonner pour Matas Buzelis, d’autant que tout peut très vite évoluer en NBA. Domantas Sabonis est bien placé pour le savoir, les Kings ayant rebondi en enchaînant sept victoires après avoir touché le fond, provoquant l’éviction de Mike Brown.

« En NBA, tout peut aller très vite. On avait un coach différent il y a deux semaines, et des trades auraient été possibles. Les choses pourraient aussi bouger à Chicago aussi, et il pourrait se retrouver à jouer 30 minutes. Il lui faut juste continuer de travailler parce que sa chance peut arriver n’importe quand ».

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 37 13 37.7 34.1 80.0 0.6 1.9 2.5 0.5 1.4 0.3 0.6 0.8 4.8 Total 37 13 37.7 34.1 80.0 0.6 1.9 2.5 0.5 1.4 0.3 0.6 0.8 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.