Matas Buzelis n’a peur de rien, pas même de Giannis Antetokounmpo

Après trois matchs de présaison, Matas Buzelis confirme ce qu’il affichait lors de tout le processus pré-Draft, à savoir qu’il n’a peur de rien… et surtout pas de prendre des tirs.

Face aux Bucks, il a ainsi terminé la partie avec 15 points à 5/13 au shoot, dont 3/9 de loin. Il y a eu quelques airballs dans le tas, mais aussi quelques shoots qu’il s’est créés tout seul, et ce dunk avec la faute de Giannis Antetokounmpo, s’il vous plait. La preuve que malgré son physique très frêle, il n’a pas peur du contact.

« Il n’a peur de personne, et c’est énorme pour un gars qui arrive dans la ligue comme ça, avec cette confiance » apprécie ainsi Josh Giddey. « Il est facile pour les débutants d’être timides, d’éviter les défis, mais c’est tout à son honneur. C’est un garçon très talentueux et il va avoir une sacrée carrière en NBA ».

Les superstars sont des joueurs comme les autres

Reste que si Billy Donovan parle également de son « énorme potentiel », l’entraîneur rappelle que l’Américano-Lituanien a beaucoup de travail devant lui, et qu’il devrait passer du temps en G-League.

Mais sa « méchanceté » affichée peut faire du bien à une équipe peut-être trop « gentille » ces dernières saisons.

« Je pense simplement que c’est un joueur comme un autre », expliquait-il sur son duel avec Giannis Antetokounmpo, alors qu’il a tout de même pris six fautes en 22 minutes sur le parquet. « Je sais qui il est, bien sûr. Mais quand nous entrons sur le terrain, les compteurs sont remis à zéro, donc c’est comme ça que je le vois. C’est un duel difficile. Il est très fort, grand, athlétique, il peut tout faire sur le terrain. Mais je vais faire de mon mieux et je vais me battre à chaque instant de la rencontre. »