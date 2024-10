Giannis Antetokounmpo sur les nerfs

C’est très rare, mais cette nuit, dans un simple match de présaison, Giannis Antetokounmpo a cumulé une faute technique et une Flagrant I ! C’était dans la difficile victoire en deux temps face aux Bulls, et tout a commencé par un accrochage avec Josh Giddey.

Au départ, l’ailier-fort des Bucks « poste » le meneur australien, et au moment de monter au cercle, il est accroché par Giddey, mais aussi Onuralp Bitim. De frustration, Giannis Antetokounmpo repousse Josh Giddey. Le ton monte, et les arbitres sifflent une technique à la star des Bucks.

Deux poids, deux mesures ?

Vingt minutes plus tard, à quelques instants de la mi-temps, rebelote. On retrouve cette fois Giannis en défense et sur un drive de Matas Buzelis, il le balance au sol ! Peut-être s’agissait-il, à nouveau de frustration, puisque quelques instants auparavant, ce même Buzelis avait dunké à deux mains sur Giannis. Quoi qu’il en soit, les arbitres ont revu cette poussette à la vidéo, et ils ont estimé que ça méritait une Flagrant I.

Auteur de 24 points, 10 rebonds et 4 passes en 23 minutes, Giannis Antetokounmpo a refusé de répondre aux journalistes, et c’est Doc Rivers qui a joué son avocat en conférence de presse. « Je n’en sais rien pour la Flagrant, c’est comme ça… Et Giannis doit se protéger. Je n’ai pas aimé les techniques, et la faute sur lui n’était pas une faute classique. C’est ce que j’ai dit aux arbitres : si vous sifflez une Flagrant à Giannis, pourquoi ne pas l’avoir fait sur la faute en premier quart-temps ? Ce n’était pas du tout du basket. Mais c’est comme ça. »