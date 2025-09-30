Matas Buzelis vise le trophée de meilleure progression

Après un début de saison discret mais logique pour un rookie, Matas Buzelis est monté en puissance – à l'image des Bulls – dans les dernières semaines de compétition. Le Lituanien a tourné à 13.3 points de moyenne sur les 35 derniers matches de la saison passée. C'est sur cette vague qu'il doit surfer pour son deuxième exercice.

« Il n'y a pas de pression pour moi. Je sais à quel point j'ai travaillé. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas sur le chemin, mais ma mentalité est toujours d'être le meilleur, d'aider l'équipe à gagner », lance-t-il avec confiance. « J'ai toujours pensé ainsi : si quelqu'un l'a fait, alors je le peux aussi. Si personne ne l'a fait, alors je serai le premier à le faire. »

Le joueur des Bulls estime même que lui et ses coéquipiers vont « surprendre beaucoup de monde » cette saison. Quant à ses buts, il annonce clairement son ambition personnelle pour la saison 2025/26.

« Je veux gagner le trophée de Most Improved Player. C'est mon objectif », déclare Matas Buzelis, qui désire donc succéder à Dyson Daniels. « C'est un sport collectif et le plus important, c'est l'équipe. Les récompenses individuelles viendront avec les victoires, donc je m'occupe surtout des succès. »

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 19 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.