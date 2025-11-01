Invaincus, les jeunes Bulls redonnent vie à Chicago

Ce samedi matin, il n'y a plus que trois formations invaincues en NBA : le Thunder, les Spurs et les Bulls.

Si Oklahoma City ne surprend personne, malgré des absences remarquées, en revanche, personne n'attendait San Antonio et Chicago à pareille fête. Avec cinq victoires de rang, les coéquipiers de Victor Wembanyama ont établi un record de franchise, tandis que Josh Giddey et ses coéquipiers réveillent de beaux souvenirs puisqu'il faut remonter à 1996 pour trouver trace d'un tel début de saison.

« On se sent bien collectivement à ce stade, mais le chemin est encore long », tempère Josh Giddey, auteur de son meilleur match en carrière face aux Knicks. « Chaque soir, différents joueurs se mettent en avant et font des actions décisives. On a beaucoup de gars — six ou sept joueurs qui tournent à plus de dix points de moyenne. Ça en dit long sur la profondeur de notre effectif et sur l’impact collectif qu’on a. »

Sur les cinq premiers matchs, Josh Giddey tourne à 22 points, 8 passes et 8.8 rebonds, avec 48 % de réussite au tir (dont 45 % à 3-points). Prolongé sur le fil, l'Australien incarne cette équipe décomplexée au jeu spectaculaire.

Un groupe qui s'éclate ensemble

« C’est un endroit où l'on me veut », insiste Josh Giddey. « J’adore avoir la confiance de mes coéquipiers et des entraîneurs, qui me font confiance pour aller sur le terrain et créer du jeu. C’est ce dont tout joueur a besoin : quand tu ressens la confiance de tout le monde autour de toi, ça te pousse dans la bonne direction. Donc je me sens bien, et on se sent bien collectivement. On s’apprécie tous, on aime jouer les uns avec les autres. Et quand tu apprécies les gens avec qui tu travailles chaque jour, c’est beaucoup plus amusant et gratifiant. »

Chicago profite de ce début de saison pour faire tomber des gros bras, comme New York, Orlando, Atlanta et Detroit… C'est peut-être le bon moment pour affronter des candidats en playoffs encore en rodage, mais Billy Donovan assure qu'il y a une vraie volonté collective d'aller loin, et pas uniquement de faire des coups.

« Leur foi est quelque chose de très, très puissant. Quand il y a la croyance, c’est vraiment fort… Il y a une vraie connexion entre eux. Ils ont de bonnes relations. Ils peuvent tous se parler. Il y a beaucoup de choses positives dans ce groupe, des éléments essentiels pour gagner.”

Mais comme Josh Giddey, le coach de Chicago garde les pieds sur terre. « C’est encore très tôt… Ce ne sont que cinq matchs et je suis heureux du départ qu’on a pris, mais voilà, ce ne sont que cinq matchs. Il reste encore beaucoup de chemin, et il ne faut pas perdre ça de vue » conclut ainsi l'Australien.