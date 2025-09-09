Josh Giddey prolonge avec les Bulls pour 100 millions de dollars

Parmi les quatre « free agents » protégés de l'été, il a toujours été celui qui était le plus susceptible de prolonger avec sa franchise. Et alors que Cam Thomas a décidé de miser sur lui-même en acceptant une « qualifying offer » d'un an pour tester le marché l'été prochain, Josh Giddey a lui bien prolongé avec les Bulls !

ESPN parle d'une offre de 100 millions de dollars sur quatre ans pour le meneur de jeu australien, âgé de 22 ans.

C'est bien plus que l'offre de 88 millions de dollars sur quatre ans évoqué par ESPN il y a seulement quatre jours. Les Bulls ont-ils d'un coup substantiellement augmenté leur proposition, afin de régler l'affaire alors que les « training camps » débutent dans deux semaines ? Peut-être aussi que ce contrat à 100 millions comporte quelques clauses à l'avantage de Chicago, et il faudra avoir les détails de ce nouveau bail pour en être certain.

En tout cas, les Bulls misent sur Josh Giddey, après l'avoir récupéré en échange d'Alex Caruso l'été dernier.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.