L’offre des Bulls augmente… mais reste insuffisante pour Josh Giddey

Parmi les quatre « free agents » protégés de l'été, Josh Giddey est sans doute celui qui a le plus de chances de prolonger avec son équipe, car les Bulls ont misé sur lui et aimeraient vraiment le conserver.

Il reste toutefois un écart entre les aspirations du joueur et ce que Chicago semble prêt à lui offrir. Jusqu'à présent, on parlait ainsi d'une offre de 80 millions de dollars sur quatre ans, soit 20 millions de dollars par saison. Trop loin des 30 millions annuels réclamés par l'ancien joueur d'Oklahoma City.

Selon Bobby Marks, d'ESPN, l'offre de Chicago a un peu augmenté ces derniers temps, pour atteindre les 88 millions de dollars sur quatre ans. On est donc désormais à 22 millions par an…

Est-ce que Josh Giddey se contentera de ça ou est-ce que l'Australien de 22 ans est prêt à aller au bras de fer ? S'il estime qu'il n'arrivera pas à trouver de terrain d'entente avec la franchise de l'Illinois, il a jusqu'au 1er octobre pour imiter Cam Thomas et signer sa « qualifying offer » à 11.1 millions de dollars pour la saison 2025/26.

Dans ce cas, comme l'arrière des Nets, il deviendrait « free agent » non protégé à l'été 2026, et donc libre de signer où il le souhaite. Et les Bulls ne pourraient pas l'échanger.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.