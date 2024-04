Assistant le mieux payé de la NBA, Kevin Young part en NCAA

Le petit jeu des chaises musicales s’invite entre la NBA et la NCAA puisque Kevin Young va quitter le banc des Suns pour rejoindre celui de Brigham Young. Il remplace Mark Pope qui vient de prendre la place de John Calipari à Kentucky !

Sur les tablettes des Hornets et des Nets, Kevin Young s’est fait connaître comme bras droit de Monty Williams, puis de Frank Vogel aux Suns. Pour le conserver, les Suns avaient cassé leur tirelire l’été dernier. Avec deux millions de dollars de salaire annuel, Young est l’assistant le mieux payé de la NBA.

Un salaire plus que doublé

Agé de 42 ans, Kevin Young va exploser son salaire puisqu’on parle d’un contrat de 30 millions de dollars sur sept ans ! C’est d’ailleurs un retour aux sources pour lui puisqu’il est natif de Salt Lake City. La fac’ mormone précise que Young va finir la saison avec les Suns, mais qu’il va commencer à travailler sur son staff et sur le recrutement pour la saison prochaine.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Kevin est notre nouvel entraîneur pour l’équipe masculine de basket et de lui souhaiter la bienvenue, ainsi qu’à sa famille, à BYU », a déclaré Tom Holmoe, directeur sportif de BYU, dans un communiqué. « Nous avons rencontré plusieurs excellents candidats et il y avait beaucoup d’intérêt pour ce poste. Kevin est quelqu’un qui nous intéresse depuis un certain temps. Il s’est hissé au sommet parmi les assistants en NBA. C’était l’un des principaux candidats à des postes vacants en NBA et il a joué un rôle déterminant dans la formation de jeunes talents en NBA. Kevin apportera une nouvelle vision à notre programme, grâce à son expérience approfondie de la NBA. Il s’intègre parfaitement à l’université BYU. Il est humble, amusant et très intelligent. La nation Cougar va adorer faire la connaissance de Kevin ».