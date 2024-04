À la recherche d’un coach, les Hornets débutent leur casting

On l’a appris en milieu de semaine, Steve Clifford ne sera plus l’entraîneur des Hornets la saison prochaine. Sous contrat, l’ancien coach du Magic préfère prendre du recul, et même s’il va finir la saison sur le banc, cette annonce permet à ses dirigeants d’entamer les recherches pour son successeur.

Selon ESPN, la nouvelle direction a déjà bouclé quatre rendez-vous pour des entretiens, et il s’agit de quatre jeunes assistants, très cotés. Il y a David Adelman, le bras droit de Mike Malone aux Nuggets. Sans surprise, Jordi Fernandez est sur leur liste. L’entraîneur du Canada est le premier assistant de Mike Brown aux Kings, et lui aussi est passé par le staff de Mike Malone.

À ses deux noms, il faut ajouter Charles Lee, bras droit de Joe Mazzulla aux Celtics, et l’habituel Kevin Young, l’assistant le mieux payé de la NBA, premier adjoint de Frank Vogel aux Suns.

Bien évidemment, cette liste devrait grossir dans les semaines qui viennent, et il faut rappeler que quelques entraîneurs de renom sont sans emploi comme Mike Budenholzer, Terry Stotts et Mark Jackson.