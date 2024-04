Steve Clifford ne sera bientôt plus l’entraîneur des Hornets

Alors qu’il reste sept matches à jouer, Steve Clifford a décidé de quitter son poste d’entraîneur des Hornets. Selon ESPN, il l’a annoncé aujourd’hui à ses assistants et ses joueurs, mais il va finir la saison.

Revenu à Charlotte il y a 18 mois, après un passage de trois saisons au Magic, Steve Clifford n’aura pas réussi à redresser la barre de la franchise, et à faire mieux que James Borrego. La saison passée, les Hornets n’avaient gagné que 27 rencontres, et cette saison, ils n’ont que 18 victoires au compteur, avec sept matches à jouer. La franchise n’a plus atteint les playoffs depuis 2016.

Un nouveau GM, de nouveaux patrons, un nouveau coach…

Selon ESPN, Steve Clifford finalise des discussions pour intégrer la direction, et l’annonce de son retrait va permettre aux dirigeants d’entamer les recherches pour le remplacer. On évoque déjà les pistes de Jordi Fernandez (Kings et Canada), Chris Quinn (Heat), Charles Lee (Celtics) et Kevin Young (Suns).

Il faut rappeler que les Hornets ont été vendus il y a un an, et qu’en cours de saison, le président Mitch Kupchak a annoncé son départ, remplacé dans la foulée par le jeune Jeff Peterson, en provenance des Nets. Ce dernier était disposé à rempiler avec Steve Clifford à la tête de l’équipe mais ce dernier, à 62 ans, préfère prendre du recul et accepter un poste de dirigeant.